Турция начала строительство стены на границе с Ираном

Турецкие власти приступили к строительству стены на иранской границе, которая будет состоять из 7-тонных блоков высотой 3 метра и шириной 2 метра. Место строительство посетил губернатор провинции Агры Сулейман Эльбан.

Об этом сообщает во вторник, 8 августа, ведущая турецкая газета Hurriyet со ссылкой на местные власти.

Авторы статьи напоминают, что Турция в настоящее время завершает строительство стены длиной 900 километров на границе с Сирией.

Ранее власти Турции сообщали, что намерены возвести стену вдоль 70 километров турецко-иранской границы – в рамках мер, направленных против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).