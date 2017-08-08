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Турция начала строительство стены на границе с Ираном

время публикации: 16:58 | последнее обновление: 16:58 блог версия для печати фото
Турция начала строительство стены на границе с Ираном

Турецкие власти приступили к строительству стены на иранской границе, которая будет состоять из 7-тонных блоков высотой 3 метра и шириной 2 метра. Место строительство посетил губернатор провинции Агры Сулейман Эльбан.

Об этом сообщает во вторник, 8 августа, ведущая турецкая газета Hurriyet со ссылкой на местные власти.

Авторы статьи напоминают, что Турция в настоящее время завершает строительство стены длиной 900 километров на границе с Сирией.

Ранее власти Турции сообщали, что намерены возвести стену вдоль 70 километров турецко-иранской границы – в рамках мер, направленных против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

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Вторник, 8 августа 2017 г.
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