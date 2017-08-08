Осужденный по "болотному делу" Сергей Удальцов вышел на свободу

Российский оппозиционер Сергей Удальцов, осужденный вместе со своим соратником Леонидом Развозжаевым на 4,5 года колонии общего режима по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, вышел на свободу.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов был освобожден из колонии в Тамбовской области в связи с завершением срока наказания, и уже встретился с семьей.

Напомним, 6 мая 2012 года согласованное с властями Москвы шествие завершилось столкновениями демонстрантов с полицией. Было возбуждено дело о массовых беспорядках.

Шествие началось без происшествий, однако, когда колонны демонстрантов повернули в сторону Болотной площади, где должен был состояться митинг, началась давка. Лидеры протеста, Алексей Навальный и Сергей Удальцов, сели на асфальт возле кинотеатра "Ударник", требуя расширить проход на Болотную площадь и пропустить участников акции в зону митинга. Начались локальные столкновения с полицией.

По так называемому "болотному делу" были осуждены 35 человек. Большинство осужденных уже полностью отбыли свои сроки в колонии (от 2,5 лет до 4). Из 35 фигурантов дела 13 человек были амнистированы, оправдан не был никто.