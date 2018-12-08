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Умерла известная российская правозащитница Людмила Алексеева

время публикации: 8 декабря 2018 г., 20:21 | последнее обновление: 8 декабря 2018 г., 21:03 блог версия для печати фото
Людмила Алексеева

8 декабря в Москве умерла известная российская правозащитница Людмила Алексеева. Ей был 91 год. О смерти Алексеевой сообщается на странице общественного проекта по сохранению памяти о жертвах репрессий "Бессмертный барак".

Людмила Алексеева родилась 20 июля 1927 года в Евпатории. Историк, общественный деятель, член-основатель Московской Хельсинкской Группы. С середины 60-х – в правозащитном движении, первая машинистка "Хроники текущих событий", делала "первую закладку", как называли это профессиональные перепечатчицы.

Была редактором и хранителем документов Московской Хельсинкской Группы, ее квартира в те годы была своеобразной канцелярией группы. Или, как говорила сама Людмила Михайловна, "не в нашей квартире была канцелярия, а моя семья жила в канцелярии Хельсинкской Группы". Алексеева подписала первые 19 документов Группы, участвовала в составлении документа № 3 "Об условиях содержания узников совести".

По поручению Хельсинкской Группы ездила в Литву по делам преследуемых католических священников и школьников-верующих. По итогам поездки составила документ № 15 "Об исключении семерых школьников из средней школы им. Венуолиса (Вильнюс)" (подписан также руководителем Литовской Хельсинкской группы Томасом Венцлова). 9 февраля 1977 года в ее квартире состоялась последняя перед арестом пресс-конференция главы МХГ Юрия Орлова. Была в эмиграции – с 22 февраля 1977 года.

В 1993 году вернулась вместе с мужем в Россию. В мае 1996 года Алексеева была избрана председателем Московской Хельсинкской группы. В 1998—2004 годах являлась президентом Международной Хельсинкской федерации.



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