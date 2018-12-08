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В мире

Протесты "желтых жилетов" в Париже. Полиция применила слезоточивый газ

время публикации: 12:53 | последнее обновление: 14:43 блог версия для печати фото
Протесты "желтых жилетов" в Париже. Полиция применила слезоточивый газ
Протесты "желтых жилетов" в Париже. Полиция применила слезоточивый газ
Протесты "желтых жилетов" в Париже. Полиция применила слезоточивый газ

В субботу, 8 декабря, в Париже начался четвертый этап протеста "желтых жилетов", начавшихся как протест против повышения цен на дизельное топливо и продолжающихся как выражение недовольства снижением уровня жизни, сообщает RTL.

Городские власти заранее сообщили, что в этот день не будут работать парижские музеи, а также магазины, расположенные на Елисейских полях. Кроме того, владельцам бизнесов, чьи офисы и предприятия расположены в ряде "опасных" районов, было рекомендовано принять меры предосторожности и соответствующим образом проинструктировать своих работников.

Уже в первые часы после начала акции были задержаны 492 человека. К 14:00 их число возросло до 550. В сумках задержанных были найдены маски, молотки, металлические шары для игры в петанк и петарды.

"Желтые жилеты" заблокировали участок скоростной автомагистрали между Порт Майо и Отей. На Елисейских полях полиция применила слезоточивый газ, чтобы рассеять собравшуюся толпу.

Напомним, массовые протесты "желтых жилетов" сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.

Отметим, что результаты социологических опросов свидетельствуют о широкой поддержке движения "желтых жилетов – действия протестующих оправдывают две трети сограждан. Размах акций протеста со стороны так называемых "желтых жилетов" принял в субботу беспрецедентные масштабы, сравнявшись с событиями 1968 года. По сообщению французских телеканалов, беспорядки устроены внедрившимися в движение "желтых жилетов" крайне правыми и крайне левыми группировками.

К протестантам прибились и обыкновенные хулиганы и мародеры, которых "желтые жилеты" оказались не в состоянии контролировать. Движение получило свое название благодаря обязательным для французских водителей желтым светоотражающим жилетам, которые носят манифестанты.

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