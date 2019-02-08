В пятницу, 8 февраля, в Москве в возрасте 83 лет умер артист Сергей Юрский. Об этом сообщает пресс-служба театра Моссовета. Сообщение подтверждено дочерью Юрского.

По словам близких, в последние месяцы Сергей Юрьевич тяжело болел.

Прощание состоится в Театре Моссовета. Сейчас решается вопрос о дате и месте похорон, предположительно похороны состоятся 11 февраля.

В Мосгордуме заявили, что память об артисте может быть увековечена мемориальной доской на доме, где он жил, передает РИА Новости.

Сергей Юрский. Краткая биография

Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде в семье Юрия Сергеевича Юрского (Жихарева, Юрский был его сценическим псевдонимом), который родился в дворянской семье, был художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, руководил Ленконцертом. Мать Сергея – Евгения Михайловна Юрская-Романова – была музыкальным педагогом.

Закончил среднюю школу с золотой медалью. Поступил без экзаменов и учился на юридическом факультете Ленинградского университета. Во время учёбы в университете участвовал в постановках Театра-студии ЛГУ под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой.

В 1955 году, после 3-го курса юрфака, он поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института (курс Леонида Макарьева). Уже после окончания 2-го курса, в 1957 году, Сергей Юрский был приглашён в Большой драматический театр имени Горького.

С середины 1960-х годов был одним из ведущих актёров товстоноговской труппы; среди лучших ролей – Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде" Г.Фигейредо, профессор Полежаев в "Беспокойной старости" Л.Рахманова. Здесь же Сергей Юрский дебютировал как режиссёр, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по М.Булгакову.

Широкую известность актёру принесли роли Викниксора в фильме Геннадия Полоки "Республика ШКИД" (1966) и Остапа Бендера в "Золотом телёнке" (1968) Михаила Швейцера. В общей сложности, сыграл более 50 ролей в кино, десятки ролей в театральных и телевизионных постановках. Выступал как чтец с программами классических и современных авторов, читал со сцены произведения А.Пушкина, Р.Бернса, И.Бродского.

В 1978 году Сергей Юрский переехал в Москву и стал актёром, а впоследствии и режиссёром Театра имени Моссовета. С 1991 года одновременно играл и ставил спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы".

Повесть "Чернов", написанная им в середине 1970-х годов, стала литературной основой режиссёрского дебюта в кино в 1990 году.

C 1996 года был членом попечительского совета Свято-Филаретовского православно-христианского института.

Сергей Юрский является автором нескольких книг прозы и пьес, написанных под псевдонимом Вацетис. Автор книг: "Кто держит паузу", "Попытка думать", "Портрет с натуры", "Кого люблю, того здесь нет", "Игра в жизнь".

В 2001 году Сергей Юрский подписал открытое письмо в защиту телекомпании НТВ. В 2003 году был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу. В 2006 году присоединился к обращению, осуждающему принудительную депортацию граждан Грузии из России, связанные с этим случаи этнической дискриминации и общее ухудшение отношений между странами. Выступал за освобождение Григория Пасько, Максима Резника, Светланы Бахминой, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Кирилла Серебренникова, участниц группы "Pussy Riot". Выступал против аннексии Крыма Россией. Принимал участие в массовых акциях протеста оппозиции.

В то же время, отвечая на вопрос о своих взглядах в интервью 2018 года, Юрский отметил, что никогда не состоял в политических движениях и указал на разницу между "оппозицией" и "позицией". По словам артиста, его позиция заключалась в работе над новыми спектаклями, а свои ощущения и тревоги он стремился передать художественными средствами.

Звание "Народный артист России" было присвоено Юрскому в 1987 году. Он был лауреатам множества премий, кавалером орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством".

Сергей Юрский неоднократно бывал и гастролировал в Израиле. Его последние выступления на израильских сценах были в 2012 и 2015 годах.