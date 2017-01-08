Ассоциация по изучению современного языка США наложила запрет на бойкот Израиля

Делегаты ежегодной ассамблеи Ассоциации по изучению современного языка, состоявшейся накануне в Филадельфии, штат Пенсильвания, большинством голосов отклонили резолюцию, призывающую к академическому бойкоту Израиля.

В поддержку этого предложения высказались 79 участников конвенции, а 113 были против, пишет в воскресенье, 8 января, издание Forward.

Кроме того, делегаты утвердили другой документ, призывающий отвергать все формы академического бойкота, за который отдали свои голоса 101 человек – против высказались 93.

В тексте принятой на этом заседании резолюции говорится, что бойкот израильских учебных и исследовательских институтов противоречит принципам Ассоциации, объявившей своей целью "содействие изучению и исследованию языка и литературы", в то время, как свертывание дебатов с представителями вузов Израиля "блокирует возможный диалог и возможности обмена научными знаниями".

Ассоциации по изучению современного языка является одной из крупнейших и наиболее уважаемых в США, она насчитывает 24.000 членов. В ходе вчерашнего заседания депутаты постановили отложить на неопределенный срок голосование по резолюции, осуждающей свертывание свободы слова в палестинских университетах – как в Палестинской автономии, так и в находящемся под властью ХАМАС секторе Газа.