8 января 2017 г.
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Ассоциация по изучению современного языка США наложила запрет на бойкот Израиля

время публикации: 17:18 | последнее обновление: 17:18 блог версия для печати фото
Ассоциация по изучению современного языка США наложила запрет на бойкот Израиля

Делегаты ежегодной ассамблеи Ассоциации по изучению современного языка, состоявшейся накануне в Филадельфии, штат Пенсильвания, большинством голосов отклонили резолюцию, призывающую к академическому бойкоту Израиля.

В поддержку этого предложения высказались 79 участников конвенции, а 113 были против, пишет в воскресенье, 8 января, издание Forward.

Кроме того, делегаты утвердили другой документ, призывающий отвергать все формы академического бойкота, за который отдали свои голоса 101 человек – против высказались 93.

В тексте принятой на этом заседании резолюции говорится, что бойкот израильских учебных и исследовательских институтов противоречит принципам Ассоциации, объявившей своей целью "содействие изучению и исследованию языка и литературы", в то время, как свертывание дебатов с представителями вузов Израиля "блокирует возможный диалог и возможности обмена научными знаниями".

Ассоциации по изучению современного языка является одной из крупнейших и наиболее уважаемых в США, она насчитывает 24.000 членов. В ходе вчерашнего заседания депутаты постановили отложить на неопределенный срок голосование по резолюции, осуждающей свертывание свободы слова в палестинских университетах – как в Палестинской автономии, так и в находящемся под властью ХАМАС секторе Газа.

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Воскресенье, 8 января 2017 г.
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