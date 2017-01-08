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В мире

Жертвами аномальных морозов в Европе стали больше 20 человек

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
Германия, 6 января 2017 года

Не менее 20 человек погибли в Европе от переохлаждения в результате аномально низкой температуры, установившейся в европейских странах в первых числах января в связи с приходом из Скандинавии холодных воздушных масс, сообщает BBC.

Большинство жертв морозов – мигранты и бездомные.

10 человек погибли в Польше, 7 – в Италии. Сообщается также о жертвах в Праге и Болгарии.

В ночь на 8 января в Московской области были зафиксированы 36-градусные морозы. О жертвах в российской столице и области не сообщается. Согласно прогнозам синоптиков, следующая ночь в Москве тоже будет аномально холодной, однако потом начнется потепление.

Аномально низкие температуры наблюдаются также в таких обычно теплых странах как Греция и Турция. В Стамбуле выпало до 40 см снега.

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