Жертвами аномальных морозов в Европе стали больше 20 человек

Не менее 20 человек погибли в Европе от переохлаждения в результате аномально низкой температуры, установившейся в европейских странах в первых числах января в связи с приходом из Скандинавии холодных воздушных масс, сообщает BBC.

Большинство жертв морозов – мигранты и бездомные.

10 человек погибли в Польше, 7 – в Италии. Сообщается также о жертвах в Праге и Болгарии.

В ночь на 8 января в Московской области были зафиксированы 36-градусные морозы. О жертвах в российской столице и области не сообщается. Согласно прогнозам синоптиков, следующая ночь в Москве тоже будет аномально холодной, однако потом начнется потепление.

Аномально низкие температуры наблюдаются также в таких обычно теплых странах как Греция и Турция. В Стамбуле выпало до 40 см снега.