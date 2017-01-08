Токио требует убрать памятник "женщинам для утешения"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал от южнокорейских властей убрать новый памятник так называемым "женщинам для утешения" – кореянкам, которых в ходе Второй мировой войны вынуждали работать в борделях японской армии, сообщает France 24.

По мнению японского правительства, установка напротив консульства Японии в Пусане очередного памятника женщинам-жертвам японской агрессии является нарушением соглашения по урегулированию конфликта между Южной Кореей и Японией по вопросу "женщин для утешения".

После установки памятника в Пусане японские власти отозвали своего посла в Южной Корее.

Отметим, что самый известный подобный памятник установлен напротив посольства США в Сеуле.

В 2015 году правительство Японии принесло официальные извинения Южной Корее за использование кореянок в борделях японской армии во время Второй мировой войны и согласилось внести в южнокорейский фонд материальной помощи жертвам насилия 1 миллиард иен (около 8,5 миллионов долларов США).

Во время Второй мировой войны около 200.000 кореянок, китаянок и малаек были насильственно рекрутированы для оказания сексуальных услуг японским военным. Южная Корея и Китай обвиняли ранее Японию в нежелании дать справедливую оценку преступлениям имперской армии, принести извинения и выплатить жертвам компенсации из государственного бюджета.

"Женщинами для утешения" называли жительниц стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые были вынуждены работать в военных борделях и удовлетворять сексуальные потребности японских солдат. Официальный Токио утверждал, что женщины добровольно выбирали эту "работу", историки же убеждены, что девушек похищали и превращали в проституток. По их данным, количество таких "женщин для утешения" достигало 410.000.