Нашелся Ильдар Дадин: о своем местонахождении он сообщил жене

Оппозиционер Ильдар Дадин находится в ИК-5 в Алтайском крае, сообщает в воскресенье, 8 января, новостной портал "Медиазона" со ссылкой на супругу заключенного журналистку Анастасию Зотову

Дадина в начале декабря этапировали из сегежской ИК-7 после того, как он сообщил о пытках и избиениях в колонии. О том, где он находится, родственники и общественность не имели информации в течение 37 дней.

По словам Зотовой, говорившей с мужем по телефону, Дадин провел около месяца на пересыльном пункте в Тюмени. Аудиозапись этой беседы опубликована на сайте >"Территория пыток" "ИК-5 в Рубцовске, куда его привезли – образцово-показательная колония, как мне сказали, проблем быть не должно. Ильдар в физическом плане хорошо себя чувствует, в эмоциональном плане переживает за людей, которые остались в колонии в Карелии", – приводит издание слова Зотовой, сказанные в интервью сотрудникам информационного агентства "Интерфакс".

Утром 8 января замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил "Московскому комсомольцу", что Дадин прибыл в новую колонию и пообещал, что в 13:00 по Москве ему разрешат позвонить родственникам.

Ранее Европейский суд по правам человека обязал Россию сообщить о местонахождении Дадина до 9 января, а 24 января Конституционный суд РФ будет рассматривать жалобу Дадина на статью, по которой он был осужден. После Нового года президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как ФСИН соблюдает закон об общественном контроле за обеспечением прав человека.