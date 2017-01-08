Убийце людей в Форт-Лодердейле предъявлены обвинения, ему грозит смертная казнь

Федеральная прокуратура США предъявила обвинения 26-летнему Эстебану Сантьяго, который подозревается в стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейла (штат Флорида, США). В результате этого нападения пять человек были убиты, восемь получили пулевые ранения, еще 37 человек пострадали в результате этого инцидента, получив различные травмы, стремясь скорее покинуть зону обстрела.

- Вооруженное нападение в аэропорту Форт-Лодердейла. Фоторепортаж

Прокуратура предъявила Сантьяго обвинение в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии. Если суд признает его виновным в этих преступлениях, по законам штата Флорида, ему может быть вынесен смертный приговор.

Нападение было совершено 6 января на стойке выдачи багажа в Терминале 2 аэропорта Форт-Лодердейла. Стрелявший, на котором была одежда с символикой Star Wars, задержан был полицией, при задержании сопротивления он не оказывал. Эстебан Сантьяго – бывший военнослужащий, ветеран боевых действий в Ираке – служил в инженерных войсках Национальной гвардии Пуэрто-Рико и Аляски, в Ираке провел около года.

В 2011 году Сантьяго вернулся с Ближнего Востока, после чего ему потребовалась помощь психиатра, сообщила журналистам его тетя. Она отметила также, что недавно у него родился ребенок, и Эстебан был счастлив.

В правоохранительных органах говорят, что у этого человека был в багаже незаряженный пистолет и боеприпасы, при проверке он представил разрешение на ношение оружия. После посадки и получения багажа он зашел в туалетную комнату, зарядил пистолет, вернулся к стойке выдачи багажа и открыл огонь по людям.

Мотивы преступления устанавливаются. На данном этапе следствие пришло к мнению, что Сантьяго действовал в одиночку.

Сайт BBC приводил версию, появившуюся в американских СМИ, согласно которой Эстебан Сантьяго страдает психическим заболеванием. В частности, цитируются его слова о том, что правительство (США) контролировало его мозг и заставляло смотреть видео джихадистов.

Ранее Эстебан Сантьяго обращался в ФБР, утверждая, что его "заставляют сражаться" за террористическую организацию "Исламское государство". Отделение ФБР в Анкоридже (Аляска) проверило обращение Сантьяго и пришло к выводу, что он не опасен.

Позднее специальный агент ФБР в Майами Джордж Пайро сказал, что Эстебан Сантьяго прилетел в Форт-Лодердейл с Аляски с единственной целью – "совершить ужасное нападение".





