Убийца людей в Форт-Лодердейле использовал пистолет, который ему вернула полиция

26-летний Эстебан Сантьяго при совершении нападения на людей в аэропорту Форт-Лодердейла (штат Флорида, США) использовал пистолет Walther PPS, который недавно был забран у него, а затем возвращен ему представителями правоохранительных органов, передает CNN.

- Вооруженное нападение в аэропорту Форт-Лодердейла. Фоторепортаж

Во время нападения в аэропорту Форт-Лодердейла 6 января Сантьяго убил пять человек и ранил шестерых, еще около 40 человек пострадали в результате этого инцидента, получив различные травмы, стремясь скорее покинуть зону обстрела.

Следствием установлено, что Эстебан Сантьяго, прилетевший в Форт-Лодердейл с Аляски, провез пистолет Walther PPS и две обоймы к нему в багаже, предъявив при проверке разрешение на ношение оружия. Получив багаж в аэропорту, он прошел в туалетную комнату, там зарядил пистолет и начал стрелять в людей в зоне выдачи багажа Терминала 2. В общей сложности, он выпустил 15 пуль. После чего сдался полицейским.

Известно, что в ноябре 2016 года Эстебан Сантьяго в офисе ФБР в Анкоридже (Аляска) заявлял, что американская разведка контролирует его мозг, а также говорил о том, что его вынуждают сражаться за "Исламское государство". Он не сумел толком объяснить, что с ним происходит, но после этой беседы у него забрали оружие и направили на психиатрическое обследование. Тем не менее через месяц пистолет ему вернули в местном отделении полиции, и именно его он использовал при нападении 6 января 2017 года, отмечает CNN.

Судя по публикациям в американских СМИ, юристы считают, что оружие Сантьяго вернули на законных основаниях.

Прокуратура предъявила Эстебану Сантьяго обвинение в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии. Если суд признает его виновным в этих преступлениях, по законам штата Флорида, ему может быть вынесен смертный приговор.

Эстебан Сантьяго – бывший военнослужащий, ветеран боевых действий в Ираке – служил в инженерных войсках Национальной гвардии Пуэрто-Рико и Аляски, в Ираке провел 10 месяцев, был награжден за отличную службу. В 2011 году он вернулся с Ближнего Востока, после чего ему потребовалась помощь психиатра. В прошлом году Эстебан стал отцом и, по словам его родственников, до недавних пор он казался счастливым. Но в последние месяцы он вел себя странно, часто выглядел маловменяемым, начал продавать имущество.

В январе прошлого года Эстебан Сантьяго был задержан полицией по подозрению в нападении на его подругу. По словам женщины, Эстебан напал на нее, выломав дверь, когда она была в ванной. В результате нападения женщина получила травму головы. Сантьяго отпустили с определенными ограничениями, в марте 2017-го он вновь должен был предстать перед судом по этому делу. Несмотря на то, что против Эстебана Сантьяго было заведено дело, связанное с насилием, разрешение на оружие у него не отобрали (в офисе ФБР в Анкоридже он появился уже после нападения на подругу, и только тогда на короткое время лишился пистолета).

Расследование продолжается. Следствие пока не исключает никакие версии, включая терроризм. Установлено, что Сантьяго действовал в одиночку.

Имена жертв вооруженного нападения в аэропорту Форт-Лодердейла

Опубликованы имена четырех из пяти жертв:

1. Ширли Тиммонс (около 70 лет), из Огайо, ее муж тяжело ранен

2. Ольга Уолтеринг (84), из Джорджии

3. Терри Эндрес (62), из Вирджинии

4. Майкл Охми (57), из Айовы, его жена была ранена, но выжила





