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Франциск отказался от "папамобиля" и бронежилета: "Я не боюсь за себя"

время публикации: 13:09 | последнее обновление: 14:03 блог версия для печати фото
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск отказался от бронированного автомобиля и пуленепробиваемого жилета, которые полагаются ему во время зарубежных турне, заявив, что хочет быть "ближе к народу".

Об этом пишет 8 января издание Crux.

Данное заявление было сделано в июле 2013 года в интервью газете La Stampa и перепечатано Vatican Insider, сообщает журналист Андреа Торнелли в своей новой книге, описывающей путешествия Франциска.

В статье отмечается, что нынешний понтифик, в отличие от предшественников и лидеров зарубежных государств, пользуется обычным автомобилем.

"Я осознаю, что подвергаюсь опасности. Можете назвать это безрассудством, но я не боюсь за себя. Я беспокоюсь о тех, кто меня сопровождает и о людях, которых встречаю в разных странах. Всегда есть риск, что какой-то безумец предпримет опрометчивый шаг, но Господь – он везде с нами", – цитирует автор книги слова Папы, сказанные во время поездки а лагерь беженцев на острове Лампедуза.

"Я никогда не любил путешествовать. Когда я был епископом Буэном-Айреса, то приезжал в Рим только в том случае, когда мое присутствие было неизбежным. Епархия – это "супруга" епископа, и трудно быть от нее вдали. Кроме того, я человек привычки, отдых для меня – чтение и молитвы, а не смена обстановки", - рассказывает на страницах этой книги понтифик.

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