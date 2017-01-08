США и Южная Корея создадут спецподразделение для убийства Ким Чен Ына

Специальные подразделения США и Южной Кореи сформируют совместный отряд для убийства лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей, сообщает южнокорейское информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в армии.

Подразделение будет сформировано уже в этом году из американских и южнокорейских военнослужащих и будет подчиняться командованию Южной Кореи. В отряд войдут до двух тысяч человек.

Помимо устранения Ким Чем Ына в задачи подразделение будет входить ликвидация политического и военного руководства КНДР.

Также сообщается, что Вашингтон и Сеул договорились в 2017 году увеличить число совместных военных учений.





