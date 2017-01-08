Владимир Путин выразил соболезнования Биньямину Нетаниягу в связи с терактом в Иерусалиме

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу в связи с терактом в Иерусалиме.

"Президент России передал слова соболезнования родным и близким погибших в результате теракта, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Николай Младенов, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, решительно осудил автомобильный теракт в Иерусалиме, жертвами которого стали четверо израильтян, заявив, что этому чудовищному преступлению нет оправдания.

С осуждениями теракта также выступили министры иностранных дел Италии, Чехии, Литвы и Норвегии. Президент Франции Франсуа Олланд выразил решительную поддержку Израилю и заявил, что продолжит бескомпромиссную борьбу с террором.

Отметим, что в заявлении, распространенном пресс-службой российского президента, теракт не осуждается.