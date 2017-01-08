Германия: в кузове грузовика обнаружены 19 мигрантов, страдающих гипотермией

Федеральная полиция Германии обнаружила в кузове грузовика, следовавшего по шоссе в районе Бранденбурга, Бавария, девятнадцать мигрантов, включая пятерых детей. В связи с холодной погодой, установившейся в этой европейской стране, -20 C, все они страдают от переохлаждения.

Водитель автомобиля бежал, а беженцы просили прохожих им помочь, пишет в воскресенье, 8 января, новостное агентство The Associated Press.

Об этом рассказал журналистам представитель баварской полиции Райнер Шарф, отметив, что один из прохожих вызвал стражей порядка.

Он также сообщил, что мигранты, уроженцы Сирии, Ирака и Ирана, наняли водителя грузовика в соседней Италии, заплатив от 500 до 800 евро каждый. Они намеревались подать прошение о получении статуса беженцев.