8 января 2017 г.
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В мире

Неонацистский марш в Монтане: запланировано выступление члена ХАМАС

время публикации: 15:19 | последнее обновление: 15:19 блог версия для печати фото
Неонацистский марш в Монтане: запланировано выступление члена ХАМАС

Эндрю Энглин, главред неонацистского сайта Тhe Daily Stormer, сообщает, что в марше "белых расистов", который состоится 16 января в городе Вайтфиш, штат Монтана, примет участие член палестинской террористической группировки ХАМАС.

В ходе выступления исламист расскажет другим участникам, представляющим Швецию, Францию, Грецию и Великобританию, об угрозе, исходящей со стороны "мирового еврейства", пишет 8 января сайт газеты The Jerusalem Post.

Демонстрация, объявленная нео-нацистами, состоится в поддержку матери их лидера Ричарда Спенсера, президента National Policy Institute, который выполняет роль мозгового центра расистов. Жители города требуют от Шерри Спенсер продать дом в Вайтфише и осудить убеждения сына.

Неонацисты, в свою очередь, утверждают, что местные евреи якобы запугивали мать Ричарда Спенсера. В прошлом месяце Спенсер выступал на митинге расистов в Вашингтоне, где праздновали победу Дональда Трампа. Он приветствовал собравшихся нацистским салютом и возгласом "Хайль, Трамп!"

В прошлом месяце Ричард Спенсер выступал на митинге расистов в Вашингтоне, где праздновали победу Дональда Трампа. Он приветствовал собравшихся нацистским салютом и возгласом "Хайль, Трамп!"

Напомним, несколько недель назад националисты городка Вайтфиш опубликовали на своем сайте The Daily Stormer призыв к нападениям на проживающих в городе евреев. В тексте, выложенном на расистском сайте, приведены имена, номера телефонов, адреса, а также фотографии американских граждан еврейской национальности, "украшенные" желтыми звездами, какими метили евреев нацисты в период Холокоста.

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