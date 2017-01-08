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СМИ: иранская разведка планирует убийство произраильских активистов в Европе

время публикации: 13:47 | последнее обновление: 13:58 блог версия для печати фото
СМИ: иранская разведка планирует убийство произраильских активистов в Европе

Иранская разведка подозревается в планировании террористических акций в отношении произраильских организаций и активистов в Германии, о чем сообщило накануне Управление теле-и радиовещания ФРГ (WDR) со ссылкой на опубликованный в пятницу отчет федеральной прокуратуры Германии.

Напомним, что на прошлой неделе немецкий суд признал виновным в шпионаже 31-летнего пакистанца Сайеда Мустафу Х., который работал в бременском Центре авиации и космонавтики. WDR утверждает, что иранские спецслужбы поставили своей целью убийство Рейнголда Роббе, главы Общества германо-израильской дружбы. Он занимал пост вице-председателя фракции Социаль-Демократической партии Германии в бундестаге – с 1994-го по 2005 год, пишет издание Тagesschau.

Журналист Георг Хайль, автор статьи на сайте WDR, утверждает, что Мустафа следил за профессором Роббе, который в настоящее время преподает в одном из бизнес-колледжей Парижа. В рамках этого расследования немецкие правоохранители арестовали его одного уроженца Пакистана, который затем был выпущен за недостатком улик.

По данным берлинской газеты Tagesspiegel, Мустафа, который изучал инженерное дело в колледже Bremerhaven, работал на КСИР и делал презентации PowerPoint для иранской разведки. Немецкие следователи представили доказательства преступных намерений Мустафы, которому было поручено убийство Роббе.

Согласно данным WDR, таким образом Тегеран планировал отметить произраильским силам в Европе в случае, если Иерусалим нанесет превентивный удар по иранским ядерным объектам.

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