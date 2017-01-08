8 января 2017 г.
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Спецпосланник ООН по Ближнему Востоку осудил теракт в Иерусалиме

время публикации: 19:45 | последнее обновление: 19:49 блог версия для печати фото
Спецпосланник ООН по Ближнему Востоку осудил теракт в Иерусалиме

Николай Младенов, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, решительно осудил автомобильный теракт в Иерусалиме, жертвами которого стали четверо израильтян, заявив, что этому чудовищному преступлению нет оправданий.

Об этом сообщает в воскресенье, 8 января, сайт радиостанции "Решет Бет".

Эту позицию разделяют министры иностранных дел Италии, Чехии, Литвы и Норвегии, сообщает издание.

Президент Франции Франсуа Олланд выразил решительную поддержку Израилю и заявил, что продолжит бескомпромиссную борьбу с террором.

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