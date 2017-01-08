Трамп согласен с выводами разведки и примет меры в отношении Кремля

Райнс Прибус, глава администрации избранного президента США Дональда Трампа, объявил о том, что его босс согласен с выводами американской разведки, которая обвиняет Кремль во вмешательстве в ход президентских выборов.

Об этом пишет в воскресенье, 8 января, сайт телеканала FOX News.

"Я думаю, что он принял эту версию. Он не исключает, что за серией хакерских взломов стоит Россия", – приводит издание слова Прибуса.

Он, впрочем, возлагает долю вины за это на демократов, которые не сумели защитить свою секретную переписку, что нанесло огромный ущерб кампании Хиллари Клинтон. Прибус напоминает, что ФБР предупреждало Национальный комитет демократической партии об угрозе взлома компьютеров.

"Комитет стал легкой добычей для шпионов, в этом дело. У них не было соответствующей защиты, а также нужных навыков, что и позволило иностранным правительства вторгнуться в их системы", – считает глава администрации Трампа.

Напомним, что ранее избранный президент скептически относился к данным разведки, утверждая, что они необоснованны и имеют целью делегитимизировать его победу на выборах.

Прибус также заявил, что Россия и Китай пытаются влиять на выборы в других странах в течение многих лет, и что Трамп с высокой долей вероятности предпримет соответствующие шаги в отношении России – несмотря на его заявления о стремлении наладить отношения с Москвой.