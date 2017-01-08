Израильский дипломат призывал "свалить" британского политика

Телеканал "Аль-Джазира" опубликовал запись беседы между израильским дипломатом и чиновницей британского правительства, в ходе которой сотрудник посольства Израиля в Великобритании заявил, что помощника главы британского МИДа Алана Дункана следует "убрать" из министерства.

После скандала, вызванного публикацией, посол Израиля в Великобритании Марк Регев принес Алану Дункану официальные извинения и заявил, что высказывания дипломата не отражают взглядов посольства или правительства Израиля.

Речь идет о разговоре, записанном в лондонском ресторане в октябре 2016 года, где сотрудник израильского посольства Шай Маскот встретился с Марией Стрицолло, бывшей помощницей министра образования Великобритании Роберта Хальфона, и с журналистом "Аль-Джазиры", выдававшим себя за британского произраильского активиста.

В ходе записанной беседы Маскот убеждал собеседников в необходимости "свалить" британских политиков, выступающих против политики Израиля на территориях и против поселенческого движения. В частности Маскот назвал помощника министра иностранных дел Великобритании сэра Алана Дункана.

Во время разговора Маскот также назвал главу британского МИДа Бориса Джонсона "идиотом, у которого нет никаких обязанностей.

Помимо принесенных извинений израильское посольство в Лондоне объявило, что Шай Маскот вскоре прекратит работу в посольстве.





