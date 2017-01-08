Испанская Валенсия объявила себя "свободной от израильского апартеида"

Региональный совет полуавтономной области Валенсия, восточное побережье Испании, где располагаются 250 муниципалитетов и проживают 2,5 миллиона граждан, принял в конце прошлого года антиизраильскую резолюцию, выдвинутую 29 декабря на голосование ультралевой партией València en Comú.

На странице этой партии в социальной сети Facebook был опубликован в минувшие выходные следующий текст: "Сегодня региональный совет Валенсии официально дистанцировался от израильского апартеида".

Сайт израильской г азеты The Jerusalem Post уточняет, что данная инициатива продвигалась совместно с местным отделением движения BDS, ратующего за бойкот Израиля. Координатором этого "проекта" выступил замглавы партии Роберто Харамильо Мартинес, который расценивает данный шаг как крупную победу.

"Огромный успех в палестинском деле – резолюция утверждена единогласно. Продолжаем бороться за свободу Палестины", – ликует политик на своей странице в социальной сети Twitter.

Издание, впрочем, отмечает, что получить копию данной резолюции, которая не была опубликована на вебсайте регионального совета, журналистам не удалось, на звонки и электронные письма чиновники также не ответили.

На прошлой неделе стало известно, что суд испанского города Сантьяго де Компостела признал незаконным бойкот Израиля, объявленный год назад муниципальным советом города.Решение муниципального совета было опротестовано президентом произраильской организации ACOM Анхелем Масом.

Напомним, что в ноябре 2015 года муниципальный совет столицы провинции Галисия объявил город "территорией, свободной от израильского апартеида", наложил запрет на любое муниципальное сотрудничество с Израилем и гарантировал поддержку мероприятиям антиизраильского движения BDS.

Суд отклонил позицию адвокатов муниципального совета, согласно которой данное решение было лишь политической декларацией, и подчеркнул, что принятие подобных резолюций не входит в компетенцию муниципальных органов.