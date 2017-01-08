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В мире

Опрос: большинство жителей Запада предчувствуют Третью мировую

время публикации: 16:17 | последнее обновление: 16:49 блог версия для печати фото
Опрос: большинство жителей Запада предчувствуют Третью мировую

Результаты опроса, проведенного компанией YouGov, свидетельствуют о том, что большинство жителей развитых стран Запада ощущают приближение Третьей мировой войны, пишет в воскресенье, 8 января, ведущая британская газета The Independent.

В ходе данного исследования были опрошены 9.000 человек, проживающих в девяти странах. Основными угрозами миру респонденты назвали войну в Сирии, в которой участвуют мировые супердержавы, а также террористическую группировку ИГ, действующую на Ближнем востоке, участившиеся теракты и президенты Владимир Путин и Дональд Трамп, "ведущие жесткую игру".

Наиболее явственно ощущают военную угрозу, согласно данным опроса, граждане США, за ними идут в убывающем порядке Франция, Германия и Великобритания, жители которых также настроены довольно пессимистично.

64% американцев считают, что мир приближается в большой войне, лишь 15% находят этот сценарий маловероятным. В Великобритании это соотношение составляет 61% против 19%.

Умеренный оптимизм продемонстрировали жители скандинавских стран – Швеции, Финляндии и Норвегии – 45% ощущают военную угрозу, 39% ее не чувствуют.

Энтони Уэллс, директор YouGov, уточняет, что пессимизм американцев связан с непредсказуемостью Дональда Трампа, который возглавит 20 января Белый дом, в то время как французы напуганы серией кровавых терактов в их собственной стране, а также российской агрессией.

Аналогичные опросы, проведенные в Европе и Америке, свидетельствуют о том, что их жители видят угрозу и в милитаризме Кремля. Такого мнения придерживаются 71% британцев и 59% американцев, причем последние, как говорится в статье, значительно более оптимистичны в отношении России, чем европейцы.

81% граждан Франции уверены, что теракты будут продолжаться в наступившем году, лишь 11% французов так не думают. Примерно то же соотношение наблюдается в Германии и Великобритании. В то же время 63% жителей Финляндии, которые пока не сталкивались с прямой угрозой терактов, считают, что им это не грозит – противоположного мнения придерживаются лишь 26% граждан страны.

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