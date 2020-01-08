Трамп: "Иран отступил – хорошая новость для мирового сообщества"

В среду, 8 января, президент США Дональд Трамп обратился к нации в рамках пресс-конференции в Белом доме, в ходе которой дал оценку ситуации вокруг Ирана и описал возможности американской армии, подчеркнув, что Америка не хочет войны, а также анонсировал дополнительные экономические санкции в отношении Тегерана.

Он сообщил, что в ходе ракетного обстрела американской военной базы в Ираке, совершенного накануне иранскими ВВС, не пострадал ни один американец: никто из солдат и офицеров не погиб и не был ранен.

Трамп подчеркнул, что армия США готова к любому варианту развития событий, в то время как Иран отступает, "и это хорошая весть для мирового сообщества".

Американский лидер заявил: пришло время объединить силы Великобритании, Германии, Франции и России и совместно остановить Иран, а затем подписать лучший договор с этой страной, чем тот, который в настоящее время разорван. Новый договор должен сделать мир "более безопасным" и дать возможность Ирану реализовать свой "неиспользованный потенциал" в качестве торгового партнера.

Трамп пообещал, что не позволит Ирану продолжить свою разрушительную деятельность: "Я обращусь к NATO, поскольку альянсу следует уделить больше внимания ближневосточному мирному процессу", – пообещал президент.

Нынешний глава Белого дома обвинил Барака Обаму, своего предшественника на этом посту, в том, что тот оплатил американскими деньгами те ракеты, которыми была обстреляна минувшей ночью американская военная база. Речь идет о размороженных администрацией Обамы иранских активах в американских банках на сумму 150 миллиардов долларов, а также о полутора миллиардах, вложенных в экономику Ирана.

Трамп также предупредил, что в распоряжении Пентагона имеется сегодня мощное сверхзвуковое оружие, позволяющее совершать "быстрые и смертельные атаки", но в то же время "Соединенные Штаты готовы заключить мир со всеми, кто стремится к нему".

Армия Ирана атаковала американских военных в Ираке, сведения о последствиях противоречивы

В ночь на среду, 8 января, был нанесен ракетный удар по военной базе "Айн аль-Асад" на западе Ирака, на которой дислоцированы американские военнослужащие. Сайт журнала Newsweek со ссылкой на американских и иракских военных пишет, что удары наносились крылатыми ракетами и баллистическими ракетами малого радиуса действия.

Иранский "Корпус стражей исламской революции" взял на себя ответственность за эту атаку.

Иранский сайт Press TV опубликовал заявление КСИР о том, что ракетный удар по "американской базе" – месть за убийство генерала Касема Сулеймани. В этом заявлении также сказано, что КСИР может атаковать цели в любой стране, где дислоцированы американские военные. КСИР призывает такие страны добиваться вывода военнослужащих армии США со своей территории. КСИР угрожает ударами по целям на территории США в случае, если американская армия атакует цели в Иране, заявляя, что в этом случае "Хизбалла" атакует Израиль. В Тегеране говорят, что Иран не хочет развязывать войну, но "осуществляет свое право на оборону".

Ливанский телеканал "Аль Маядин" процитировал слова анонимного высокопоставленного источника в иранском руководстве, заявившего, что атака на американские военные объекты в Ираке была самой мягкой из арсенала возможных реакций на ликвидацию Касема Сулеймани.

Судя по сообщениям иранских СМИ, удары по базам в Ираке были нанесены еще до того, как тело генерала Сулеймани было предано земле в Кермане, где ранее состоялась церемония прощания, во время которой в результате давки погибли более 50 человек. Время первого удара по базам в Ираке (около 1:20) совпало со временем, когда 3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Сулеймани.

Иранское агентство Tasnim передает, что было "две волны" ракетных ударов по военным базам в Ираке.

Иранские СМИ сообщают, что по целям на базе "Айн-аль-Асад" было выпущено от 30 до 60 ракет. CNN передает, что на базе "Айн аль-Асад" разорвались не менее 13 ракет. По сведениям Fox News, по военным базам в Ираке было выпущено 15 ракет, 11 из них попали в цель.

По оценке иракской армии, с территории Ирана в ночь на 8 января, с 1:45 до 2:15 по местному времени, были выпущены 22 ракеты: 17 упали из них упали на военную базу "Айн аль-Асад" (две не взорвались), еще пять ракет упали в районе города Эрбиль. Иракцы заявляют, что все ракеты упали на территориях, где дислоцированы силы западной коалиции.

Иранское агентство Fars сообщает, что после ракетного удара в воздух подняты боевые самолеты иранских ВВС.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман подтвердил, что иранские военные обстреляли военные базы в Ираке баллистическими ракетами. По его словам, было выпущено "более дюжины" ракет по двум базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где дислоцированы военнослужащие армии США.

Иранский военный аналитик Бабак Тагвай в своем "твиттере" написал: по данным неофициальных источников, в результате ракетной атаки на авиабазу "Айн аль-Асад" были убиты около 80 военнослужащих, уничтожены несколько вертолетов и беспилотников. Позже эта сомнительная информация широко разошлась в иранских и российских СМИ.

Пресс-служба армии Ирака распространила официальное заявление, в котором сказано, что в результате ночных ракетных обстрелов военных баз в Аль-Асаде и Эрбиле, где дислоцированы военнослужащие армии США, среди иракских военных потерь "не зафиксировано".

Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне заявляли, что и среди военнослужащих армии США погибших нет.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне передает, что никто из американских военнослужащих не погиб в результате иранского ракетного удара по военным базам в Ираке. При этом военные источники заявляют, что в целом потери вследствие ударов КСИР по базам в Ираке "незначительны".

Арабские источники передают, что силы противовоздушной обороны Сирии приведены в состояние повышенной готовности. ВВС и ПВО Израиля находятся в состоянии наивысшей готовности.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что на авиабазе "Айн аль-Асад" в Ираке в результате ракетного удара иранского "Корпуса стражей исламской революции" был уничтожен самолет, находившийся на взлетно-посадочной полосе на американской части базы. В Пентагоне и в командовании армии Ирака эту информацию не подтверждают и не комментируют.

Представитель командования "Корпуса стражей исламской революции" заявил, выступая по иранскому ТВ, что ракетные удары по военным базам в Ираке являются только "первым шагом" ответных действий после убийства генерала Касема Сулеймани. В заявлении представителя КСИР прозвучали слова о том, что иранская армия будет атаковать американцев "без пощады".

Президент США Дональд Трамп был проинформирован об атаке. Ожидается ответный удар со стороны армии США по целям в Иране. Ранее Трамп заявлял, что в случае иранской атаки, направленной против американцев, в Иране будут атакованы 52 цели.

По сведениям CNN, в Белом доме прошло совещание администрации США, которое длилось от часа до полутора часов. После совещания ожидалось обращение Трампа к нации, однако это выступление было отложено, утверждает CNN.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал первый комментарий по поводу иранских ракетных ударов по военным базам в Ираке: "Все в порядке! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В настоящее время идет оценка по жертвам и ущербу. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром".

Командование иранского "Корпуса стражей исламской революции" объявило, что для обстрела военных баз в Ираке, на которых дислоцированы американские военные, были применены баллистические ракеты дальнего радиуса действия "Зульфикар" и "Киям". Максимальная дальность этих ракет составляет 700-800 км.

Ликвидация Касема Сулеймани

В ночь на пятницу, 3 января, примерно в 00:30 по местному времени самолет доставил Касема Сулеймани из Сирии в международной аэропорт Багдада. Его встретили представители командования проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Когда конвой из нескольких автомобилей вез Сулеймани к выезду с территории аэропорта и проезжал рядом с грузовым терминалом, американский ударный БПЛА выпустил четыре ракеты по этим машинам.

В результате авиаудара цели были уничтожены. По данным командования "Аль-Хашд аш-Шааби", были убиты 12 человек, в их числе командующий иранскими силами "Кудс" Касем Сулеймани, заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандис, Мухаммад аль-Джабири, отвечавший в "Аль-Хашд аш-Шааби" за внешние связи, и другие.

После авиаудара аэропорт Багдада приостановил работу. Места происшествия было оцеплено. Сулеймани опознали по перстню на пальце. Его останки и тела других погибших были доставлены в морг для ДНК-экспертизы.

Пентагон объявил, что Сулеймани был ликвидирован американскими ВВС по приказу президента США. Дональд Трамп подтвердил, что операция была проведена по его распоряжению.

Генерал Касем Сулеймани: национальный герой и лидер террористов. Краткая биография

Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 в Канат-е Малеке (юго-восток Ирана), в бедной крестьянской семье. После окончания пяти классов начальной школы, 13-летним подростком отправился на заработки в Керман. Работал на стройке.

Вскоре после исламской революции 1979 года вступил в "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) – военизированную организацию, подчинявшуюся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи. Но после начальной военной подготовки Сулеймани направили заниматься водоснабжением на родине, в провинции Керман.

В 1980-м участвовал в боевых действиях КСИР против курдов. Это был его первых военный опыт. Получил звание лейтенанта.

Карьере Сулеймани помогла ирако-иранская война, начавшаяся осенью 1980 года. После войны, дослужившись до бригадного генерала, он в 1987 году стал командующим 41-й пехотной дивизии "Тараллах".

В 1990-х годах командовал частями КСИР на юго-востоке Ирана, в городе Керман. Боролся с наркоторговлей.

В 2000 году был назначен командующим силами специального назначения КСИР – "Кудс". Тесно контактировал с ливанской "Хизбаллой".

В 2008 году возглавил группу иранских следователей, которые должны выяснить обстоятельства гибели в Дамаске руководителя спецслужб "Хизбаллы" Имада Мугнии (Мурнии).

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Касем Сулеймани руководил созданием проиранского ополчения в этой стране и в Ираке, перед которым ставилось несколько задач: защита режима Башара Асада, борьба с неправительственными суннитскими вооруженными формированиями (в том числе, с "Исламским государством", "Ан-Нусрой" и другими), подготовка к вооруженным действиям против Израиля. Он также наладил поставки ракетных вооружений ливанской "Хизбалле".

В Иране Касем Сулеймани считался национальным героем. Он подчинялся исключительно верховному лидеру Али Хаменеи и считался более влиятельным, чем президент Ирана. В то же время, в Тегеране были политики, опасавшиеся растущего влияния Сулеймани.

Имя Касема Сулеймани было включено в "чёрный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана.

В США и Израиле на Сулеймани возлагали ответственность за многие действия проиранских террористов против израильских и американских объектов. Он неоднократно выступал с призывами уничтожить Израиль. Именно благодаря Сулейману были сформированы, подготовлены и вооружены шиитские милиции в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, действовавшие против противников Асада, против Израиля, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

3 января 2020 был убит в Багдаде в результате авиаудара ВВС США. По заявлению Пентагона, спецоперация по уничтожению Сулеймани была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. 7 января похоронен в Кермане.