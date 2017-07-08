В лондонском центре имени Елизаветы II выступит исламский проповедник нацизма

В ближайшее воскресенье в лондонском Конференц-центре имени Елизаветы II, в рамках проведения выставки Palestine Expo, организованной группой "Друзей мечети Аль-Акса", выступит Эбрахим Бхам – исламский проповедник ненависти, как называет его The Telegraph.

Бхам "прославился" своими антисемитскими и откровенно нацистскими высказываниями. В частности, он цитировал слова Йозефа Геббельса, сказавшего: "То, что еврей еще живет среди нас, не служит доказательством, что он тоже относится к нам. Точно так же блоха не становится домашним животным только оттого, что живет в доме".

Бхам является генеральным секретарем Совета мусульманских богословов Южной Африки, на сайте которого можно найти все записи его проповедей.

По данным британской разведки, в 1997 году Бхам выполнял обязанности переводчики при Низамуддине Шамзае, "министре юстиции" движения Талибан.

Объявление о выступлении Эбрахама Бхема в здании, где расположен британский департамент по борьбе с экстремизмом и поддержке интеграции, вызвало возмущение группы консерваторов Christian Concern, а также представителей еврейской общины Британии. В адрес премьер-министра Британии Терезы Мэй направлено письмо с требованием запретить проведение лекции нациста и антисемита.