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В лондонском центре имени Елизаветы II выступит исламский проповедник нацизма

время публикации: 11:52 | последнее обновление: 12:07 блог версия для печати фото
В лондонском центре имени Елизаветы II выступит исламский проповедник нацизма

В ближайшее воскресенье в лондонском Конференц-центре имени Елизаветы II, в рамках проведения выставки Palestine Expo, организованной группой "Друзей мечети Аль-Акса", выступит Эбрахим Бхам – исламский проповедник ненависти, как называет его The Telegraph.

Бхам "прославился" своими антисемитскими и откровенно нацистскими высказываниями. В частности, он цитировал слова Йозефа Геббельса, сказавшего: "То, что еврей еще живет среди нас, не служит доказательством, что он тоже относится к нам. Точно так же блоха не становится домашним животным только оттого, что живет в доме".

Бхам является генеральным секретарем Совета мусульманских богословов Южной Африки, на сайте которого можно найти все записи его проповедей.

По данным британской разведки, в 1997 году Бхам выполнял обязанности переводчики при Низамуддине Шамзае, "министре юстиции" движения Талибан.

Объявление о выступлении Эбрахама Бхема в здании, где расположен британский департамент по борьбе с экстремизмом и поддержке интеграции, вызвало возмущение группы консерваторов Christian Concern, а также представителей еврейской общины Британии. В адрес премьер-министра Британии Терезы Мэй направлено письмо с требованием запретить проведение лекции нациста и антисемита.

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