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В мире

ВВС: родственные браки в пакистанской общине приводят к генетическим заболеваниям у детей

время публикации: 18:00 | последнее обновление: 18:03 блог версия для печати фото
ВВС: родственные браки в пакистанской общине приводят к генетическим заболеваниям у детей

Издание Daily Mail рассказывает о документальном фильме "Должна ли я выйти замуж за моего двоюродного брата?", снятом телекомпанией ВВС, и посвященном проблеме генетических заболеваний у детей, родившихся в результате родственных браков в пакистанской общине Британии.

В фильме рассматривается исследование "Рожденные в Брэдфорде", начатое группой ученых в 2007 году: они следят за состоянием здоровья 13 500 детей, появившихся на свет в этом британском городе с большой пакистанской общиной 10 лет назад.

Главной героиней фильма стала 18-летняя девушка по имени Хиба Маруф, принадлежащая к пакистанской общине Брэдфорда. Она пытается понять, можно ли рисковать здоровьем будущих детей ради того, чтобы ее родственники, настаивающие на ее браке с двоюродным братом, были "счастливы".

Недавний отчет британского минздрава показал, что, хотя на долю пакистанской общины страны приходится лишь 3% малышей, ежегодно рождающихся в стране, 30% детей с генетическими заболеваниями растут в семьях выходцев из Пакистана.

Напомним, согласно исследованию, опубликованному Daily Mail семь лет назад, более 50% британских пакистанцев женятся и выходят замуж за своих двоюродных братьев и сестер. В городе Брэдфорд речь идет о 75% родственных браков. Эта же практика получила широкое распространение среди выходцев из стран Восточной Африки и Ближнего Востока.

В среднестатистической британской детской больнице в течение десяти лет проходят курсы лечения от 20 до 30 детей с генетическими рецессивными заболеваниями. В больнице Брэдфорда их число достигает 165-ти.

Дети пакистанских общин в три раза чаще своих сверстников испытывают трудности в обучении. Система здравоохранения Британии тратит миллионы фунтов стерлингов на надлежащий уход за больными пакистанскими детьми.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 августа 2010 г.
Тайна Британии: за "чистоту ислама" дети расплачиваются генетическими болезнями







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