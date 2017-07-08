CNN: Путин очаровал очередного президента США

В пятницу, 7 июля, "на полях" саммита "Большой двадцатки", в Гамбурге завершилась встреча президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону, подчеркивает РИА Новости. Переговоры длились два часа шестнадцать минут, несмотря на попытки генерального секретаря США Рекса Тиллерсона и даже первой леди США Меланьи Трамп прервать затянувшуюся беседу.

Выступая перед журналистами после встречи президентов, госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что лидеры двух стран очень быстро нашли общий язык. "Между ними возникла явная симпатия", - сказал Тиллерсон.

CNN, а также другие американские СМИ, отмечают, что Путин очаровал очередного американского президента.

При этом в интервью CNN Джен Псаки, бывшая пресс-секретарь Госдепартамента США, заявила, что во время этой встречи "Путин поставил ловушку и Трамп попался".

По ее словам, глава МИД России Сергей Лавров умеет очаровывать любую аудиторию, что же касается президента Путина, то он отлично владеет искусством дипломатии и знает, как расставлять ловушки. В частности, накануне встречи российская сторона сообщила, что повестка дня переговоров двух президентов состоит из трех пунктов: публичное налаживание отношений, выяснение некоторых аспектов политики США и обсуждение опасений, вызываемых международным терроризмом. В результате, все три пункта были проигнорированы.

Непосредственно перед беседой советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер выяснил, что конкретной повестки дня нет.

По словам генерального секретаря США Рекса Тиллерсона, в ходе встречи Трамп неоднократно обращался к вопросу вмешательства России во внутренние дела США. Путин отрицал, что Россия предпринимала какие-либо попытки повлиять на президентские выборы в США. "Вместо того, что привести имеющиеся доказательства этого вмешательства, Трамп соглашался с заверениями Путина и улыбался перед камерами", - говорит Джен Псаки.