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В мире

Пассажир Delta Airlines попытался выйти из самолета и напал на бортпроводника

время публикации: 19:19 | последнее обновление: 19:29 блог версия для печати

На борту самолета компании Delta Airlines, совершавшего рейс № 129 Сиэтл – Пекин, произошел неприятный инцидент: 23-летний пассажир первого класса Джозеф Даниэл Хадек, житель штата Флорида, внезапно бросился к запасному выходу и принялся дергать ручку двери, сообщает ABCnews

Бортпроводник и несколько пассажиров пытались его успокоить, однако он ударил стюарда по лицу, а потом разбил стеклянную бутылку о голову одного из попутчиков.

В ответ бортпроводник обрушил на голову самого Хадека две бутылки вина, одна из которых разбилась. Как ни странно, но и эта крайняя мера не утихомирила буйного пассажира, который продолжал кричать и требовать уважения к себе.

Лишь спустя некоторое время бортпроводнику и пассажирам удалось связать мужчину и усадить на место. После этого самолет вернулся в Сиэтл, где дебошир был передан полиции.

Предположительно, он останется под стражей до 13 июля. Стюардесса и один из пассажиров госпитализированы с легкими травмами.



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