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На Крите умерла российская туристка, ее муж находится в реанимации

время публикации: 19:39 | последнее обновление: 19:48 блог версия для печати фото
На Крите умерла российская туристка, ее муж находится в реанимации

На Крите по невыясненной причине скончалась российская туристка, ее муж находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным греческих следователей, семья из четырех человек (родители двое детей) прилетела отдыхать на Крит 5 дней назад. Когда туристы прибыли в гостиницу в городе Херсониссос, 41-летней женщине внезапно стало плохо. Прибывшие в отель врачи скорой помощи констатировали ее смерть.

Мужа женщины, также почувствовавшего недомогание, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики пока не могут установить причину смерти женщины.

Посольство России помогло отправить двоих детей на родину и потребовало тщательно расследовать происшествие.

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