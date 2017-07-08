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В мире

В Таиланде задержан израильтянин, у него найдено оружие и боеприпасы

время публикации: 12:26 | последнее обновление: 13:28 блог версия для печати фото
В Таиланде задержан израильтянин, у него найдено оружие и боеприпасы
В Таиланде задержан израильтянин, у него найдено оружие и боеприпасы
В Таиланде задержан израильтянин, у него найдено оружие и боеприпасы

В ночь на субботу, 8 июля, в Таиланде, на острове Самуй, был задержан израильтянин Нати Хадад, владелец компании "Самуй – поиск и спасение", сообщает Mako.

По данным местных СМИ, на которые ссылается Mako, группа военнослужащих, осуществившая задержание Хадада, произвела обыск в его клинике и обнаружила там оружие, в том числе, пистолеты, а также боеприпасы. Кроме того, в ходе спецоперации был произведен обыск в местном Бейт ХАБАД.

Клиника Нати Хадада, которая должна была открыться приблизительно через месяц, находится рядом с принадлежащим ему же ночным клубом, открытие которого должно было состояться ближайшей ночью. Накануне Нати Хадад написал на своей странице в сети Facebook: "Это произойдет завтра. Это будет открытие самого крутого израильского клуба в Таиланде".

Ранее в этом месяце Хадад сообщал также о том, что его клиника, значившаяся в документах как магазин, была закрыта из-за происков завистников. По мнению Хадада, они сообщили в полицию, что он якобы помогает израильтянам, обеспечивая их фальшивыми документами.

Хадад утверждал, что заплатил надлежащий штраф и закрыл клинику, однако намерен вскоре открыть ее вновь и сделать так, чтобы она работала 24 часа в сутки.



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