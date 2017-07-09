Лидер хасидской секты "Лев Тахор" Шломо Хелбранс утонул в Мексике

Лидер хасидской секты "Лев Тахор" Шломо Хелбранс в субботу, 8 июля, утонул в реке в мексиканском штате Чьяпас на глазах у последователей и членов своей семьи. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно сообщению министерства иностранных дел Израиля, израильское посольство в Мексике проверяет данную информацию.

Шломо Хелбранс в середине 80-х открыл в Иерусалиме йешиву "Лев Тахор" – несмотря на отсутствие статуса раввина. В 1990-м году, когда израильские спецслужбы узнали о связи Хелбранса с исламским движением, он вместе с двадцатью последователями бежал в США.

В 1994-м году Хелбранс был приговорен американским судом к двум годам тюремного заключения за похищение Шая Фимы, родители которого послали ребенка к Хелбрансу на обучение перед бар-мицвой.

После освобождения Хелбранса из тюрьмы секта перебралась в Канаду, и в канадские социальные службы начали поступать сведения от покинувших секту людей, которые рассказывали о дурном обращении сектантов с детьми: побоях, издевательствах, пытках голодом, а также о том, что детей, включая младенцев, регулярно отнимают у их родителей и передают другим семьям – в качестве наказания за нарушение родителями правил секты.

В 2014 году большинство членов секты перебрались в Гватемалу.