Жертвами наводнения в Японии стали 15 человек

В результате наводнений в Японии погибли не менее 15 человек, сообщает Reuters.

Ливневые дожди, ставшие причиной наводнения, продолжаются в префектурах Фукуока и Оита около недели, при этом спасательные бригады до сих пор не в состоянии добраться до некоторых отдаленных деревень, расположенных на территории бедствия.

В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более 12 тысяч военнослужащих: они занимаются поисками пропавших без вести, очищают дороги от завалов, доставляют воду и продовольствие в труднодоступные районы.

Около тысячи жителей префектур Фукуока и Оита спасены за последние два дня, однако десятки человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.