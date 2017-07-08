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В мире

Жертвами наводнения в Японии стали 15 человек

время публикации: 08:27 | последнее обновление: 08:33 блог версия для печати фото
Жертвами наводнения в Японии стали 15 человек

В результате наводнений в Японии погибли не менее 15 человек, сообщает Reuters.

Ливневые дожди, ставшие причиной наводнения, продолжаются в префектурах Фукуока и Оита около недели, при этом спасательные бригады до сих пор не в состоянии добраться до некоторых отдаленных деревень, расположенных на территории бедствия.

В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более 12 тысяч военнослужащих: они занимаются поисками пропавших без вести, очищают дороги от завалов, доставляют воду и продовольствие в труднодоступные районы.

Около тысячи жителей префектур Фукуока и Оита спасены за последние два дня, однако десятки человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

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