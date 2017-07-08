Причиной взрыва, прогремевшего в центре Киева, стала утечка бытового газа

В субботу, 8 июля, в центре Киева, возле гостиницы "Мир", прогремел взрыв. Вскоре стало известно, что причиной взрыва стала утечка бытового газа в жилом доме.

По данным спикера Главного управления Национальной полиции Киева Оксаны Блищик, в здании обрушилось перекрытие между этажами. В результате полученных травм погибла женщина. По меньшей мере, 6 человек получили ранения и травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины -нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.