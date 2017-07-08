В Москве задержан 51 волонтер штаба Алексея Навального

В субботу, 8 июля, в Москве был задержан 51 волонтер московского штаба Алексея Навального. Как сообщает "Медуза" со ссылкой на слова главы штаба Навального Николая Ляскина, волонтеры участвовали в раздаче агитационных материалов.

Всего, по сведениям Ляскина, на акцию в Москве зарегистрировались около тысячи волонтеров, которые раздают агитацию в 200 точках.

8-9 июля штаб, созданные в поддержку Алексея Навального, проводят агитационную кампанию. В Иркутске были задержаны четверо волонтеров, их обвиняют в агитации вне агитационного периода, пишет "Фонтанка".

Во многих российских городах полиция за несколько дней перед акцией изъяла у активистов агитационные материалы. В ряде городов полицейские устраивали в штабах обыски под разными предлогами, в других материалы изымались в отделениях транспортной компании, услугами которой воспользовался штаб Навального для доставки материалы в регионы.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящий момент он не может быть зарегистрирован кандидатом из-за судимости по делу "Кировлеса", однако Навальный говорит, что намерен добиться участия в выборах.