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В мире

Акробат разбился насмерть, упав с высоты тридцати метров на фестивале в Испании

время публикации: 12:58 | последнее обновление: 13:17 блог версия для печати фото
Акробат разбился насмерть, упав с высоты тридцати метров на фестивале в Испании

В пятницу, 7 июля, на музыкальном фестивале Mad Cool, проходившем в Мадриде, акробат Педро Ауньон Монрой, выполнявший трюк в светящемся кубе на высоте более тридцати метров, упал на землю и разбился насмерть, сообщает Daily Mail.

Свидетелями трагедии стали около 35 тысяч человек. По предварительным данным, причиной падения акробата стала неисправность креплений куба.

Монрой жил в округе Брайтон графства Восточный Суссекс. Поклонники акробата выразили свое возмущение тем, что уже через 25 минут после его гибели фестиваль продолжился – на сцену вышли музыканты американской рок-группы Green Day.

Накануне 42-летний Монрой опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, на которой он запечатлен рядом со своим бойфрендом, Майклом Селлом, и написал: "Не могу дождаться встречи с этим прекрасным парнем!"

Сестра погибшего подтвердила, что он разбился во время фестиваля в Мадриде, подчеркнув, что ее брат" умер, делая то, что ему больше всего нравилось в жизни".

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