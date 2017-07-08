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В мире

В пригороде Неаполя обрушился жилой дом, 8 погибших

время публикации: 13:59 | последнее обновление: 14:03 блог версия для печати фото
В пригороде Неаполя обрушился жилой дом, 8 погибших

В субботу, 8 июля, рано утром, в городе Терра-Аннунциата, близ Неаполя, обрушился четырехэтажный дом, сообщает Ansa.

Под завалами обнаружены тела восьми погибших, среди которых пожилая пара и их 27-летний сын, супруги и двое их детей (8 и 14 лет), а также 65-летняя женщина, которая жила одна. По словам свидетелей, дом начал рушиться внезапно, после того, как мимо прошел поезд.

Взрыва при обрушении не было. Представители Итальянской железной дороги утверждают, что вибрация от поезда не оказывают никакого воздействия на соседние здания.

Прокуратура города Торре-Аннунциата объявила о начале расследования причин катастрофы.

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