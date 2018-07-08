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В мире

В Таиланде проходит операция по эвакуации детей из затопленной пещеры

время публикации: 09:46 | последнее обновление: 12:25 блог версия для печати фото
На месте спасательной операции, 8 июля 2018 года
На месте спасательной операции, 8 июля 2018 года
На месте спасательной операции, 8 июля 2018 года

В воскресенье, 8 июля, началась операция по эвакуации 12 детей из юношеской футбольной команды и их тренера из частично затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде.

За ходом операции следят все мировые СМИ.

По оценке властей Таиланда, решающая фаза спасательной операции займет от двух до четырех дней. Первых детей планируют извлечь из пещеры уже 8 июля, около 9 вечера по местному времени.

Решение о незамедлительной эвакуации было принято после получения экспертной оценки, согласно которой в настоящее время сложилась оптимальная ситуация для начала такой операции, пояснил глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон. Спасателям удалось откачать значительную часть воды из пещеры, осадки, которые ожидались с пятницы, оказались незначительными и не повлияли существенным образом на уровень воды в пещере.

Но наблюдатели говорят о том, что власти Таиланда, по всей видимости, просто вынуждены были срочно начать эту рискованную операцию, так как уровень воды в пещере на фоне дождей может повыситься, а кислорода в каверне, где находятся дети, остается все меньше.

Утром в воскресенье представители таиландских властей удалили всех журналистов от входа в пещеру Тхам Луанг. Родителей детей, напротив, завели в пещеру, в специальную огороженную зону. В то же время в пещеру вошли 18 дайверов (пятеро тайцев и 13 иностранцев), которые участвуют в операции по спасению детей.

Около пещеры находятся 13 машин скорой помощи. Вывода детей из пещеры ожидают врачи различных специальностей, в том числе реаниматологи.

Как сообщалось ранее, детям от 11 до 16 лет. Почти никто из них не умеет плавать. Для того, чтобы выбраться из пещеры, им нужно преодолеть в оборудовании для подводного плавания несколько участков, затопленных водой.

В течение последней недели детям доставляли продукты питания и специальное оборудование. Они физически окрепли и, как говорят организаторы операции, в достаточной степени освоили легководолазное снаряжение, чтобы вместе с инструкторами преодолеть затопленные участки пещеры.

Но маршрут от каверны, где находятся дети, до выхода из пещеры очень сложный даже для опытных кейв-дайверов. Мальчики при эвакуации будут в гидрокостюмах и полнолицевых масках, позволяющих дышать и ртом, и носом, но плыть им придется против течения, "вслепую", держась за трос, протянутый спасателем, который должен будет нести не только свой баллон, но и баллон для своего подопечного.

У опытных кейв-дайверов маршрут туда и обратно занимал около 11 часов. Один из них погиб во время выполнения миссии по размещению дополнительных баллонов на маршруте.



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