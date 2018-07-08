Первые дети выведены из затопленной пещеры в Таиланде

Около 21 часа по местному времени, в воскресенье, 8 июля, первые двое мальчиков из юношеской футбольной команды были выведены из частично затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде.

Информации о состоянии их здоровья пока нет. Известно, что они живы, их осмотрели врачи.

Вскоре после того, как стало известно о спасении двух детей, из района, где проводится операция, в сопровождении полиции выехали два автомобиля скорой помощи. Позже первых спасенных детей доставили в больницу на вертолете.

Примерно через полчаса после эвакуации первых двух мальчиков, стало известно, что еще четыре ребенка достигли базового лагеря дайверов и скоро выйдут из пещеры. Через полчаса сообщалось, что эти дети вышли из пещеры и были осмотрены медиками. Но потом стало известно, что, в общей сложности, пока спасены четверо мальчиков.

Операция по эвакуации 12 детей и их тренера из пещеры Тхам Луанг началась утром. Эти дети находятся в пещере более двух недель. За ходом операции следят все мировые СМИ.

Власти Таиланда заявляли, что решающая фаза спасательной операции займет от двух до четырех дней. Пока эвакуация идет с опережением графика.

Решение о незамедлительной эвакуации было принято после получения экспертной оценки, согласно которой в настоящее время сложилась оптимальная ситуация для начала такой операции, пояснил глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон. Спасателям удалось откачать значительную часть воды из пещеры, осадки, которые ожидались с пятницы, оказались незначительными и не повлияли существенным образом на уровень воды в пещере.

Но наблюдатели говорят о том, что власти Таиланда, по всей видимости, просто вынуждены были срочно начать эту рискованную операцию, так как уровень воды в пещере на фоне дождей может повыситься, а кислорода в каверне, где находятся дети, остается все меньше.

Утром в воскресенье представители таиландских властей удалили всех журналистов от входа в пещеру Тхам Луанг. Родителей детей, напротив, завели в пещеру, в специальную огороженную зону. В то же время в пещеру вошли 18 дайверов (пятеро тайцев и 13 иностранцев), которые участвуют в операции по спасению детей.

Около пещеры находились 13 машин скорой помощи. Вывода детей из пещеры ожидают врачи различных специальностей, в том числе реаниматологи.

Как сообщалось ранее, детям от 11 до 16 лет. Почти никто из них не умеет плавать. Для того, чтобы выбраться из пещеры, им нужно преодолеть в оборудовании для подводного плавания несколько участков, затопленных водой.

В течение последней недели детям доставляли продукты питания и специальное оборудование. Они физически окрепли и, как говорят организаторы операции, в достаточной степени освоили легководолазное снаряжение, чтобы вместе с инструкторами преодолеть затопленные участки пещеры.

Но маршрут от каверны, где находятся дети, до выхода из пещеры очень сложный даже для опытных кейв-дайверов. Мальчики при эвакуации будут в гидрокостюмах и полнолицевых масках, позволяющих дышать и ртом, и носом, но плыть им придется против течения, "вслепую", держась за трос, протянутый спасателем, который должен будет нести не только свой баллон, но и баллон для своего подопечного.

У опытных кейв-дайверов маршрут туда и обратно занимал около 11 часов. Один из них погиб во время выполнения миссии по размещению дополнительных баллонов на маршруте.





