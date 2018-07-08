Из пещеры в Таиланде выведены четверо детей: спасатели объявили перерыв

По уточненным данным, четверо мальчиков из двенадцати членов юношеской футбольной команды выведены к настоящему моменту из частично затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Первый из них вышел около 17:40 по местному времени, о чем сообщил журналистам Наронгсака Оссоттанакона, возглавляющий штаб спасательной операции.

Ранее СМИ сообщали о спасении шести подростков, однако позже телеканал CNN разъяснил, что двое мальчиков выведены из затопленного участка пещеры и находятся в безопасном месте, но все еще под землей.

Подростки проделали путь под водой протяженностью в один километр, благополучно достигли выхода из пещеры, где их осмотрели медики. На машинах скорой помощи их довезли до специально оборудованных вертолетов, которые затем доставили спасенных детей в местную больницу.

Кейв-дайверы, в числе которых пятеро граждан Таиланда и 13 иностранцев, объявили перерыв – у них закончились баллоны для подводного плавания. Спасательные работы, предположительно, возобновятся утром в понедельник, около 8 утра по местному времени. До того времени будет идти подготовка ко второму этапу эвакуации.

Операция по эвакуации 12 детей и их тренера из пещеры Тхам Луанг началась утром в воскресенье. Дети находятся в пещере более двух недель, и за их спасением следят все мировые СМИ.

Власти Таиланда заявляли, что решающая фаза спасательной операции займет от двух до четырех дней. Пока эвакуация идет с опережением графика.

Решение о незамедлительной эвакуации было принято после получения экспертной оценки, согласно которой в настоящее время сложилась оптимальная ситуация для начала такой операции, пояснил Наронгсак Осоттанакон.

Спасателям удалось откачать значительную часть воды из пещеры, осадки, которые ожидались с пятницы, оказались незначительными и не повлияли существенным образом на уровень воды в пещере.

Но наблюдатели говорят о том, что власти Таиланда, по всей видимости, просто вынуждены были срочно начать эту рискованную операцию, так как уровень воды в пещере на фоне дождей может повыситься, а кислорода в каверне, где находятся дети, остается все меньше.

Утром в воскресенье представители таиландских властей удалили всех журналистов от входа в пещеру Тхам Луанг. Родителей детей, напротив, завели в пещеру, в специальную огороженную зону. В то же время в пещеру вошли 18 дайверов (пятеро тайцев и 13 иностранцев), которые участвуют в операции по спасению детей.

Около пещеры находились 13 машин скорой помощи. Вывода детей из пещеры ожидают врачи различных специальностей, в том числе реаниматологи.

Как сообщалось ранее, детям от 11 до 16 лет. Почти никто из них не умеет плавать. Для того, чтобы выбраться из пещеры, им нужно преодолеть в оборудовании для подводного плавания несколько участков, затопленных водой.

В течение последней недели детям доставляли продукты питания и специальное оборудование. Они физически окрепли и, как говорят организаторы операции, в достаточной степени освоили легководолазное снаряжение, чтобы вместе с инструкторами преодолеть затопленные участки пещеры.

Но маршрут от каверны, где находятся дети, до выхода из пещеры очень сложный даже для опытных кейв-дайверов. Мальчики при эвакуации будут в гидрокостюмах и полнолицевых масках, позволяющих дышать и ртом, и носом, но плыть им придется против течения, "вслепую", держась за трос, протянутый спасателем, который должен будет нести не только свой баллон, но и баллон для своего подопечного.

У опытных кейв-дайверов маршрут туда и обратно занимал около 11 часов. Один из них погиб во время выполнения миссии по размещению дополнительных баллонов на маршруте.