Опубликованы имена всех жертв терактов в Лондоне

Опознаны все восемь жертв терактов на Лондонском мосту и "Боро-Маркет" в британской столице. Среди них трое французов, один гражданин Испании, две гражданки Австралии, канадка и гражданин Великобритании.

Несколько десятков пострадавших в результате терактов все еще госпитализированы, около 15 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Имена жертв:

1. Александр Пигар (27 лет, гражданин Франции)

2. Кристин Арчибальд (30 лет, гражданка Канады)

3. Кирсти Боден (28 лет, гражданка Австралии)

4. Джеймс Макмаллан (32 года, гражданин Великобритании)

5. Игнасио Эхеверрия (39 лет, гражданин Испании)

6. Хавьер Томас (45 лет, гражданин Франции)

7. Себастиан Беланжер (36 лет, гражданин Франции)

8. Сара Зеленак (21 год, гражданка Австралии)

Все террористы, участвовавшие в этом нападении, были уничтожены полицией в течение восьми минут после поступления первого сообщения о вооруженном нападении. Лондонская полиция заявила, что все трое являлись гражданами Великобритании. Это 22-летний житель восточного Лондона Юсуф Зарба, 27-летний Хурам Шазад Батт из района Баркинг и 30-летний Рашид Редван, также из Баркинга.

В связи с терактами британские спецслужбы задержали 17 подозреваемых. Пятеро из них находятся под стражей, остальные были освобождены.





