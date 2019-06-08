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Посольствам США в Израиле и других странах не разрешили поднять радужные флаги "месяца гордости"

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 10:45 блог версия для печати фото
Посольствам США в Израиле и других странах не разрешили поднять радужные флаги "месяца гордости"
Президент США Дональд Трамп
Акция около здания местной администрации в Орландо (Флорида, США) после массового убийства в гей-клубе

Администрация Дональда Трампа отклонила просьбы посольств США о поднятии радужных флагов ЛГБТ-сообщества рядом с государственным американским флагом в период "месяца гордости" (июнь-июль), сообщает NBC News со ссылкой на дипломатические источники.

По словам дипломатов, соответствующие запросы в Белый дом были поданы американскими посольствами в Израиле, Германии, Бразилии и Латвии, но все они получили отказ.

В публикации поясняется, что, в соответствии с требованием Белого дома, "флаги гордости" могут быть установлены на территории или на зданиях посольств США, но не могут быть подняты на официальном флагштоке рядом с государственным флагом Америки.

По мнению редакции NBC, это распоряжение противоречит заявлениям президента Трампа о поддержке прав ЛГБТ за пределами США. Отказ поднять радужный флаг на официальном флагштоке посольства США в Берлине, как говорится в публикации, выглядит странно, учитывая тот факт, что американскому послу в Германии, открытому гею Ричарду Гренеллу Белым домом поручена работа по оказанию поддержки секс-меньшинствам примерно в 70 странах мира, где гомосексуализм все еще уголовно наказуем.

Заместитель госсекретаря США по менеджменту Брайан Булатао пояснил в этой связи, что посольства, которые хотят поднять радужные флаги на официальных флагштоках рядом с государственным флагом Америки, должны получить соответствующее разрешение из Вашингтона. Он не стал комментировать информацию о том, что посольства, подавшие такой запрос, разрешений не получили.

NBC напоминает, что администрация Барака Обамы предоставляла посольствам полное право самостоятельно решать, следует ли поднимать радужные флаги на официальных флагштоках в период "месяца гордости".

6 июня в Иерусалиме, где теперь расположено посольство США, проходил "Парад гордости" представителей секс-меньшинств. 14 июня такой парад пройдет в Тель-Авиве, где также есть американская дипмиссия.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 6 июня 2019 г.
18-й "Парад гордости" представителей ЛГБТ-общины в Иерусалиме. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июня 2019 г.
Отношение русскоязычных израильтян к ЛГБТ. Итоги опроса NEWSru.co.il





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