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В мире

Дэвид Фридман: "Израиль имеет право аннексировать часть Западного берега"

время публикации: 8 июня 2019 г., 15:08 | последнее обновление: 8 июня 2019 г., 20:03 блог версия для печати фото
Дэвид Фридман: "Израиль имеет право аннексировать часть Западного берега"
Дэвид Фридман: "Израиль имеет право аннексировать часть Западного берега"
Дэвид Фридман: "Израиль имеет право аннексировать часть Западного берега"

Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью изданию The New York Times, что израильские власти имею право аннексировать часть Иудеи и Самарии.

"Я думаю, что в определенных обстоятельствах Израиль имеет право на аннексию некоторых, но не всех, территорий Западного берега", - подчеркнул посол.

Фридман также обвинил палестинских лидеров в оказании давления на представителей арабского мира с целью помешать им присутствовать на саммите в Бахрейне, где должна быть опубликована экономическая часть американского проекта по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Посол США уточнил в интервью, что цель "сделки века" заключается в том, чтобы улучшить качество жизни палестинцев, однако вряд ли в ближайшее время приведет к "перманентному решению конфликта".

Заявление Фридмана было встречено резкой критикой как со стороны палестинских властей, так и со стороны израильских общественных организаций и политиков из левого лагеря.

Лидер партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг подчеркнула, что Фридман является послом США в Израиле, а не в "стране поселений".



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