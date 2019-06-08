Дэвид Фридман: "Израиль имеет право аннексировать часть Западного берега"

Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью изданию The New York Times, что израильские власти имею право аннексировать часть Иудеи и Самарии.

"Я думаю, что в определенных обстоятельствах Израиль имеет право на аннексию некоторых, но не всех, территорий Западного берега", - подчеркнул посол.

Фридман также обвинил палестинских лидеров в оказании давления на представителей арабского мира с целью помешать им присутствовать на саммите в Бахрейне, где должна быть опубликована экономическая часть американского проекта по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Посол США уточнил в интервью, что цель "сделки века" заключается в том, чтобы улучшить качество жизни палестинцев, однако вряд ли в ближайшее время приведет к "перманентному решению конфликта".

Заявление Фридмана было встречено резкой критикой как со стороны палестинских властей, так и со стороны израильских общественных организаций и политиков из левого лагеря.

Лидер партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг подчеркнула, что Фридман является послом США в Израиле, а не в "стране поселений".





