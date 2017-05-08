8 мая 2017 г.
последняя новость: 06:18
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:45 Окончательные итоги выборов во Франции: победа Макрона
20:59 Следующим президентом Франции станет 39-летний Эммануэль Макрон
20:17 Еврейская молодежь из России приняла участие в "Марше Жизни" в Освенциме
19:22 Одна из двух правящих партий Норвегии проголосовала за запрет "брит-милы"
18:13 Парад в Санкт-Петербурге состоится: американский эсминец ему не помеха
17:47 Бельгийские СМИ: Макрон уверенно обходит Ле Пен – ему прочат более 60% голосов
17:17 Конгрессмены США: признать Израиль местом рождения появившихся на свет в Иерусалиме
16:19 СМИ: Алексей Навальный уехал на лечение в Барселону
16:11 "Фонтанка": пришедший в Гданьск американский эсминец сорвал парад в Петербурге
16:01 В КНДР задержан очередной американец, подозреваемый во "враждебной деятельности"
В мире

Окончательные итоги выборов во Франции: победа Макрона

время публикации: 05:45 | последнее обновление: 05:53 блог версия для печати фото
Эммануэль Макрон
Окончательные итоги выборов во Франции: победа Макрона
Марин Ле Пен

В ночь на 8 мая министерство внутренних дел Франции опубликовала результаты президентских выборов после подсчета 99,99% голосов. Убедительную победу одержал лидер партии "На марше" ("Вперед"), бывший министр экономики Эммануэль Макрон, получивший поддержку 66,06% избирателей. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% избирателей.

Эти президентские выборы были 11-ми в Пятой Французской республике. Новый президент избран сроком на пять лет.

Макрона поздравили с победой нынешний лидер Франции Франсуа Олланд и многие другие французские политики. Его также поздравили лидеры США, Канады, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Израиля и других стран, руководители Европейского союза и Европарламента. Одной из первых с успешным завершением выборов его поздравила и Марин Ле Пен.

Выступая перед своими сторонниками, Эмманюэль Макрон пообещал, что Франция останется активной на международной арене и продолжит борьбу с терроризмом. "Я буду защищать Францию. Ее жизненные интересы. Ее образ. Ее послание. Обязуюсь перед вами. Я буду защищать Европу – сообщество судьбы, которую выбрали для себя народы нашего континента. На карту поставлена наша цивилизация, наш образ жизни, наше свободолюбие, наши ценности, наши общие замыслы и надежды", – заявил Макрон (цитируется по сообщению агентства "Интерфакс").

Эмманюэль Макрон родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков. Получил высшее образование в университете Париж Х-Нантер, где изучал философию. Также изучал связи с общественностью в Институте политических исследований, затем обучался в Национальной школе администрации. В 2004 году стал финансовым инспектором в министерстве экономики Франции, затем перешел работать в банк Rothschild & Cie Banque, где был инвестиционным банкиром. Политическая карьера Макрона началась в 2006 году, когда он вступил в ряды Социалистической партии, однако спустя три года покинул ее. В 2012 году был назначен заместителем генерального секретаря при президенте Франции, спустя два года стал министром экономики. На этом посту он проработал до 2016 года. В 2016 году он основал движение "На марше" ("Вперед"), которое, по словам Макрона, не является "ни правым, ни левым". Макрон женат, его супруга Бриджит – его бывшая учительница французского языка. У нее трое детей от первого мужа – банкира Адре Луи Озьера. Своих детей у пары нет.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 мая 2017 г.
Следующим президентом Франции станет 39-летний Эммануэль Макрон
// NEWSru.co.il // В мире // 7 мая 2017 г.
Бельгийские СМИ: Макрон уверенно обходит Ле Пен – ему прочат более 60% голосов
// NEWSru.co.il // В мире // 7 мая 2017 г.
Во Франции проходят президентские выборы
// NEWSru.co.il // В мире // 6 мая 2017 г.
WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке писем штаба Макрона







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 8 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017