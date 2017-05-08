Окончательные итоги выборов во Франции: победа Макрона

В ночь на 8 мая министерство внутренних дел Франции опубликовала результаты президентских выборов после подсчета 99,99% голосов. Убедительную победу одержал лидер партии "На марше" ("Вперед"), бывший министр экономики Эммануэль Макрон, получивший поддержку 66,06% избирателей. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% избирателей.

Эти президентские выборы были 11-ми в Пятой Французской республике. Новый президент избран сроком на пять лет.

Макрона поздравили с победой нынешний лидер Франции Франсуа Олланд и многие другие французские политики. Его также поздравили лидеры США, Канады, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Израиля и других стран, руководители Европейского союза и Европарламента. Одной из первых с успешным завершением выборов его поздравила и Марин Ле Пен.

Выступая перед своими сторонниками, Эмманюэль Макрон пообещал, что Франция останется активной на международной арене и продолжит борьбу с терроризмом. "Я буду защищать Францию. Ее жизненные интересы. Ее образ. Ее послание. Обязуюсь перед вами. Я буду защищать Европу – сообщество судьбы, которую выбрали для себя народы нашего континента. На карту поставлена наша цивилизация, наш образ жизни, наше свободолюбие, наши ценности, наши общие замыслы и надежды", – заявил Макрон (цитируется по сообщению агентства "Интерфакс").

Эмманюэль Макрон родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков. Получил высшее образование в университете Париж Х-Нантер, где изучал философию. Также изучал связи с общественностью в Институте политических исследований, затем обучался в Национальной школе администрации. В 2004 году стал финансовым инспектором в министерстве экономики Франции, затем перешел работать в банк Rothschild & Cie Banque, где был инвестиционным банкиром. Политическая карьера Макрона началась в 2006 году, когда он вступил в ряды Социалистической партии, однако спустя три года покинул ее. В 2012 году был назначен заместителем генерального секретаря при президенте Франции, спустя два года стал министром экономики. На этом посту он проработал до 2016 года. В 2016 году он основал движение "На марше" ("Вперед"), которое, по словам Макрона, не является "ни правым, ни левым". Макрон женат, его супруга Бриджит – его бывшая учительница французского языка. У нее трое детей от первого мужа – банкира Адре Луи Озьера. Своих детей у пары нет.