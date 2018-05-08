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8 мая 2018 г.
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Президент Трамп объявил о выходе США из "ядерного договора" с Ираном

время публикации: 21:24 | последнее обновление: 21:37 блог версия для печати фото
Президент Трамп объявил о выходе США из "ядерного договора" с Ираном
Президент Трамп объявил о выходе США из "ядерного договора" с Ираном
Президент Трамп объявил о выходе США из "ядерного договора" с Ираном

Во вторник, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о решении не подписывать указ о продолжении замораживания санкций в отношении Ирана.

Это означает, что США выходят из "ядерного договора", подписанного державами с Ираном в 2015 году.

В своей речи Трамп пояснил, что Иран является одним из главных распространителей террора в регионе и за его пределами.

Трамп отметил, ссылаясь на информацию, добытую израильской разведывательной службой "Мосад" и представленную премьер-министром Биньямином Нетаниягу, что неопровержимо доказан факт обмана Ираном международного сообщества и стремления Ирана к обладанию атомным оружием.

"Даже если Иран выполнит все пункты соглашения, в очень короткий срок после истечения срока его действия Иран сможет получить в свое распоряжение атомное оружие", - заявил президент США.

Он объявил о возобновлении "самых жестких санкций" в отношении Ирана. Он добавил, что каждая страна, которая будет сотрудничать с Ираном, также подвергнется санкциям.

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Вторник, 8 мая 2018 г.
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