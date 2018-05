Генпрокурор Нью-Йорка подал в отставку после обвинений в насилии над женщинами

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман с 8 мая 2018 года подал в отставку через несколько часов после публикации на сайте журнала The New Yorker о его причастности к насилию над женщинами.

Шнейдерман заявил, что, хотя обвинения в его адрес не связаны с его профессиональной деятельностью, в нынешнее "критическое время" он счел правильным уйти с занимаемого поста.

The New Yorker пишет, что четыре женщины, с которыми у Шнейдермана были в разное время романтические отношения, обвиняют его в необоснованном физическом насилии и угрозах. Две из этих женщин, Мишель Мэннинг Бэриш и Таня Селваратнам решились заявить об этом публично, несмотря на то, что, по их словам, генпрокурор Нью-Йорка угрожал им расправой в случае разглашения деталей его частной жизни.

Издание особо отмечает, что Эрик Шнейдерман, в силу своей должности, был одним из главных обвинителей Харви Вайнштейна, требовал значительных компенсаций для женщин, пострадавших от насилия со стороны знаменитого продюсера. Он поддерживал движение #MeToo и активно выступал против сексуальных домогательств. Когда журналисты The New York Times и The New Yorker были удостоены Пулитцеровской премии за расследования громких сексуальных скандалов последнего времени, Шнейдерман через Twitter их поздравлял.

Но при этом, как пишет The New Yorker, сам Шнейдерман не проявлял должного уважения к своим подругам. Бэриш и Селваратнам утверждают, что он неоднократно их избивал и многократно применял физическое насилие в постели, зачастую это происходило после употребления алкоголя. Эти женщины говорят, что после "нападений" Шнейдермана обращались к врачам, но не подавали жалобы в полицию. По словам Селваратнам, прокурор говорил, что ее телефоны прослушиваются и за ней могут следить. Обе женщины заявляют, что Шнейдерман угрожал убить их, если они с ним расстанутся.

Мишель Мэннинг Бэриш говорит, что у нее был роман со Шнейдерманом с лета 2013 года до Нового года в 2015-м. Таня Селваратнам рассказывает, что ее роман с прокурором длился с лета 2016 года до осени 2017 года. Обе эти женщины, примерно 40 лет, живут на Манхэттене и относят себя к прогрессивным демократическим феминисткам. Обе поддерживают движение #MeToo. Они не были до сих пор знакомы, хотя знали о существовании друг друга.

Третья женщина, обвиняющая Шнейдерман, но предпочитающая пока не делать этого публично, также говорит, что у нее с ним были романтические отношения, сопровождавшиеся физическим насилием без согласия с ее стороны. По ее словам, она слишком напугана, чтобы публично обвинять генпрокурора.

Четвертая женщина, высокопоставленный адвокат из Нью-Йорка, рассказала редакции The New Yorker, что Шнейдерман однажды сильно ударил ее по лицу. В доказательство своих слов она предоставила фотографии. Эта пострадавшая также предпочла сохранить анонимность.

Эрик Шнайдерман в ответ на обращение редакции The New Yorker заявил, что любит "ролевые игры" в интимных отношениях, но не выходит за рамки дозволенного. Он утверждает, что никогда ни на кого не нападал и не позволял себе "неконсенсуальный" секс.