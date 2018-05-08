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Дональд Трамп 8 мая объявит о своем решении по "ядерному соглашению" с Ираном

время публикации: 01:34 | последнее обновление: 06:05 блог версия для печати фото
Дональд Трамп
Дональд Трамп 8 мая объявит о своем решении по "ядерному соглашению" с Ираном
Дональд Трамп 8 мая объявит о своем решении по "ядерному соглашению" с Ираном

Президент США Дональд Трамп намерен огласить свое решение по Венскому соглашению о судьбе иранской ядерной программы во вторник, 8 мая, в 14:00 по времени восточного побережья США (21:00 по израильскому времени).

"Я объявлю о своем решении по иранской сделке завтра из Белого дома в 14:00", – написал Трамп в своем блоге в социальной сети Twitter.

Ранее президент США неоднократно подвергал критике данное соглашение. В частности, он называл ситуацию вокруг иранской ядерной программы неприемлемой.

Напомним, 1 мая, после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу по "иранскому архиву", Госдепартамент США распространил заявление по поводу возможного изменения "ядерного соглашения" с Ираном, в котором сказано, что госсекретарь Майк Помпео намерен обсудить с европейскими партнерами эту тему в свете обнародованной Израилем новой информации.

Согласно заявлению Госдепа, Помпео намерен консультироваться с представителями стран Европы о возможности "исправить" сделку с Ираном.

Между тем, глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан 7 мая заявил, что Франция, Великобритания и Германия будут по-прежнему соблюдать условия "ядерной сделки" с Ираном, заключенной в июле 2015 года, независимо от решения Соединенных Штатов.



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