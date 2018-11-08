Нападение в Калифорнии: 12 убитых, нападавший застрелен

Согласно официальному заявлению полиции, в результате вооруженного нападения в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния, США), были убиты не менее 12 человек. Нападавший застрелен.

Не менее 15 человек получили ранения.

В числе убитых помощник шерифа.

Причины нападения остаются неизвестны.

Нападавший пока не опознан.

По словам некоторых свидетелей, речь идет о молодом бородатом мужчине.

Известно, что в это время в баре проходила студенческая вечеринка, на которой присутствовали несколько сотен человек.

Нападавший выстрелил в охранника на входе, бросил в помещение несколько дымовых шашек и открыл стрельбу.

Находившиеся в баре посетители, преимущественно молодежь, разбивали оконные стекла, чтобы бежать из помещения.

Информация уточняется.





