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В мире

Нападение в Калифорнии: 12 убитых, нападавший застрелен

время публикации: 13:03 | последнее обновление: 13:50 блог версия для печати фото
Нападение в Калифорнии: не менее 12 убитых
Нападение в Калифорнии: не менее 12 убитых
Нападение в Калифорнии: не менее 12 убитых

Согласно официальному заявлению полиции, в результате вооруженного нападения в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния, США), были убиты не менее 12 человек. Нападавший застрелен.

Не менее 15 человек получили ранения.

В числе убитых помощник шерифа.

Причины нападения остаются неизвестны.

Нападавший пока не опознан.

По словам некоторых свидетелей, речь идет о молодом бородатом мужчине.

Известно, что в это время в баре проходила студенческая вечеринка, на которой присутствовали несколько сотен человек.

Нападавший выстрелил в охранника на входе, бросил в помещение несколько дымовых шашек и открыл стрельбу.

Находившиеся в баре посетители, преимущественно молодежь, разбивали оконные стекла, чтобы бежать из помещения.

Информация уточняется.



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// NEWSru.co.il // В мире // 8 ноября 2018 г.
Вооруженное нападение в Калифорнии: 12 убитых





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