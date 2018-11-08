Калифорнийский стрелок, убивший 12 человек, бывший морской пехотинец

Установлена личность преступника, совершившего вооруженное нападение на посетителей ночного клуба в городе Таузанд-Окс (округ Вентура, штат Калифорния, США), в ходе которого были убиты не менее 12 человек. Это 29-летний бывший морской пехотинец Йэн Дэвил Лонг. В качестве орудия убийства он использовал полуавтоматическую винтовку и самозарядный пистолет модели Glock 21.

Оружие было приобретено им легально, сообщают в четверг, 8 ноября, зарубежные СМИ и, в частности сетевое издание Newsweek со ссылкой на местную газету Тhe Ventura County Star.

Лонг был известен полиции в связи с двумя ДТП и одним случаем домашнего насилия. В апреле он был отправлен на психологическую экспертизу, так как существовали подозрения, что бывший военный страдает от посттравматического синдрома. Осмотревший его специалист пришел к выводу, что он не нуждается в насильственной госпитализации.

Borderline Bar & Grill, где произошла эта трагедия, местные жители описывают как самый большой загородный танцевальный зал с живой музыкой. Это место пользуется популярностью среди студентов так как находится в нескольких километрах от Калифорнийского лютеранского и Калифорнийского государственного университетов.

В момент нападения в баре проходила студенческая вечерника, на которой присутствовали несколько сотен человек.

Нападавший выстрелил в охранника и кассира на входе, бросил в помещение несколько дымовых шашек и открыл стрельбу. О дымовых шашках, в частности, рассказал телеканалу KABC-TV, свидетель Джон Хедж.

Находившиеся в баре посетители, преимущественно молодежь, разбивали оконные стекла, чтобы бежать из помещения.

Сотрудники канцелярии шерифа округа Вентура и дорожная полиция штата отмечают, что преступник выпустил из своего оружия не менее 30 пуль. Около половины пострадавших, были ранены осколками стекол.