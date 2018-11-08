В Италии умер знаменитый художник Оскар Рабин

В среду, 7 ноября, во Флоренции в возрасте 90 лет умер знаменитый российский и французский художник Оскар Рабин. Посольство РФ в Ватикане сообщило, что он скончался в местной больнице после острого сердечного приступа.

Российские дипломаты отмечают, что Рабин умер накануне открытия своей персональной выставки, которая пройдет во Флоренции, пишет РИА Новости.

Оскар Рабин родился 2 января 1928 года в Москве в семье врачей, выпускников Цюрихского университета Якова Рабина и Вероники Андерман (у него еврейско-латышские корни). Отец умер, когда будущему художнику было 5 лет, мать – когда ему было 13. В начале сороковых жил в Трубниковском переулке, учился в художественной студии Евгения Кропивницкого, увлёкся романтизмом. С 1946 по 1948 год учится в Рижской Академии художеств. В этот период придерживается строгого реалистического метода, много работает над натюрмортами. В 1948-м году Сергей Герасимов принимает Рабина на второй курс Московского государственного художественного института имени Сурикова. В 1949-м году был исключен "за формализм", после чего возвращается к своему первому учителю Е.Кропивницкому.

C 1950 до 1957 года работал грузчиком на железной дороге, мастером на строительстве "Севводстроя". В 1950-м женился на Валентине Кропивницкой.

В конце 1950-х годов вместе с Е.Кропивницким стал основателем неофициальной художественной группы "Лианозово". Весной 1957 года принял участие в III выставке произведений молодых художников Москвы и Московской области, где представил свои первые авангардистские работы.

Летом 1957-го участвовал в VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов, где познакомился с Олегом Прокофьевым и Олегом Целковым. Стал лауреатом фестиваля и начал зарабатывать живописью, работая художником-оформителем на комбинате декоративно-прикладного искусства. Тогда же начал зарабатывать продажей картин, устраивая публичные показы каждое воскресенье в собственной квартире.

Пресса критиковала Рабина за "очернение Советского Союза, депрессивность картин, подыгрывание буржуазным критикам социализма".

В 1964 году работы Оскара Рабина впервые были представлены на зарубежной выставке. Это произошло в Лондоне, на групповой выставке "Аспекты современного советского искусства".

В 1965 году владелец лондонской Grosvenor Gallery Эрик Эсторик организовал в своей галерее первую персональную выставку Рабина.

В 1967 году принял участие в групповой выставке, подготовленной Александром Глезером на Шоссе Энтузиастов, однако выставку закрыли через два часа после открытия.

В 1969 году Городской комитет КПСС постановил, что любая выставка может быть разрешена только после просмотра руководством МОСХ. Тогда Рабин высказал идею выйти с картинами на улицу, вместо того чтобы устраивать официальные выставки. Осенью 1974 года Рабин стал инициатором и одним из главных организаторов известной выставки работ художников-нонконформистов в Битцевском лесопарке ("Бульдозерная выставка"), которая была уничтожена бульдозерами по инициативе властей.

В январе 1977 года Рабина задержали по обвинению в тунеядстве и посадили под домашний арест. После отказа выехать из СССР в Израиль, домашний арест заменили ночью в КПЗ. Через несколько дней Рабин получил предложение туристической визы в Европу и согласился уехать.

Рабин был лишен советского гражданства в 1978 году. Жил в Париже. В 1990 году ему было возвращено советское гражданство, в 2006 году он получил российский паспорт.