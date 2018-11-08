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8 ноября 2018 г.
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Вооруженное нападение в Калифорнии: есть жертвы

время публикации: 10:43 | последнее обновление: 12:34 блог версия для печати фото
В калифорнийском баре неизвестный открыл огонь по посетителям: множество раненых
В калифорнийском баре неизвестный открыл огонь по посетителям: множество раненых
В калифорнийском баре неизвестный открыл огонь по посетителям: множество раненых

В городе Таузанд-Окс (штат Калифорния, США), в местном баре Borderline Bar and Grill неизвестный открыл огонь по посетителям заведения. CBS Los Angeles сообщает о "многочисленных жертвах".

По заявлению местного шерифа, ранены не менее 11 человек, в том числе помощник шерифа, получивший тяжелые ранения. Подробности о состоянии остальных раненых не сообщаются.

Офис шерифа официально подтверждает, что в результате стрельбы есть убитые.

Стрелявший забаррикадировался в баре. Сообщается, что он нейтрализован.

По словам некоторых свидетелей, речь идет о бородатом мужчине ближневосточной внешности.

Известно, что в это время в баре проходила студенческая вечеринка, на которой присутствовали несколько сотен человек.

По словам свидетелей, неизвестный мужчина выстрелил в охранника на входе, а потом бросил в помещение несколько дымовых шашек.

На месте происшествия наблюдается большое скопление полиции и ФБР.

Информация уточняется.



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Четверг, 8 ноября 2018 г.
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