Вооруженное нападение в Калифорнии: есть жертвы

В городе Таузанд-Окс (штат Калифорния, США), в местном баре Borderline Bar and Grill неизвестный открыл огонь по посетителям заведения. CBS Los Angeles сообщает о "многочисленных жертвах".

По заявлению местного шерифа, ранены не менее 11 человек, в том числе помощник шерифа, получивший тяжелые ранения. Подробности о состоянии остальных раненых не сообщаются.

Офис шерифа официально подтверждает, что в результате стрельбы есть убитые.

Стрелявший забаррикадировался в баре. Сообщается, что он нейтрализован.

По словам некоторых свидетелей, речь идет о бородатом мужчине ближневосточной внешности.

Известно, что в это время в баре проходила студенческая вечеринка, на которой присутствовали несколько сотен человек.

По словам свидетелей, неизвестный мужчина выстрелил в охранника на входе, а потом бросил в помещение несколько дымовых шашек.

На месте происшествия наблюдается большое скопление полиции и ФБР.

Информация уточняется.





