Двое израильтян погибли в результате взрыва в жилом доме в Кишиневе

Поздно вечером в субботу, 6 октября, в Кишиневе на 15-м этаже двадцатиэтажного дома на Московском проспекте, в микрорайоне Рышкановка, прогремел взрыв, в результате которого были разрушены несколько квартир на четырех этажах.

Молдавские СМИ сообщают, что взорвался газ, по ошибке выпущенный из газового баллона в одной из квартир.

МЧС Молдовы сообщает, что погибли четыре человека: мужчина, две женщины и ребенок, еще девять граждан получили ранения и травмы. Пострадал один из спасателей, участвовавший в работах по ликвидации последствий взрыва.

Как стало известно редакции NEWSru.co.il, среди жертв взрыва оказались двое граждан Израиля – супруги Владимир Гальперин (77) и Ирина Подражанская (77), репатриировавшиеся в 1991 году и проживавшие в Бат-Яме. В Кишинев они приехали, чтобы навестить сына и недавно родившуюся внучку. Сын снял для родителей квартиру в доме, где проживает он сам, его квартира при взрыве не пострадала.

Издание "КП Молдова" сообщает, что среди погибших Ольга (30) и ее четырехлетний сын Аким Видал – супруга и сын гражданина Камеруна, проживающего в Кишиневе.





